Enquesta

Veus realista el projecte d'eliminació de les vies del Moll de Costa?

El regidor d’Urbanisme en funcions, Josep Maria Milà, va plantejar fa dos anys la possibilitat d’eliminar bona part de les vies de tren ubicades al Moll de Costa per recuperar espai per a la ciutat. El seu equip treballa des de gener per presentar el projecte a ADIF, propietària de gran part de l’espai, on ara hi ha vies sense servei i oficines de l’empresa pública encarregada de la gestió, construcció i explotació del servei ferroviari. Un estudi extern, finalitzat l’abril passat, avala el propòsit de Milà i veu viable la desaparició de bona part de les vies que transcorren en paral·lel als tinglados, així com un espai més petit a l’estació de tren de Tarragona, on podrien desaparèixer dues vies.



Des del Diari Més volem saber si els nostres lectors veuen viable aquest projecte.