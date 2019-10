Enquesta

Celebres la festivitat de Tot Sants de manera tradicional?

Tots Sants és la festa de tardor més esperada, durant la qual hi ha el costum de menjar castanyes i fer panellets. Però la festivitat també és el moment de l’any en què recordem els nostres difunts i anem al cementiri a portar flors als avantpassats. Tanmateix, hi ha moltes persones, especialment el jovent, que prefereixen celebrar la festa de Halloween, d'origen anglosaxó. La festivitat d'Halloween arriba als Estats Units i el Canadà l'any 1840 a través dels immigrants irlandesos però no va començar a celebrar-se massivament fins a l'any 1921.