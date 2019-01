Enquesta

Com veus els conflicte entre els taxistes i els VTC?

El sector del taxi està de vaga indefinida en no estar totalment d'acord el decret llei de la Generalitat sobre Uber i Cabify. En aquest decret el Govern rebaixa les demandes dels taxistes i obligarà a precontractar els VTC amb només 15 minuts d'antelació en comptes d'hores com demanaven, segons va explicar recentment el portaveu de l'associació majoritària Élite Taxi, Alberto 'Tito' Álvarez.



Des del Diari Més, volem saber com s'està vivint aquesta situació per part dels nostres lectors.