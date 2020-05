Enquesta

Creus que s'haurien de tancar les platges per evitar la gent pugui incomplir la prohibició de bany?

Aquests dies, en algunes platges del litoral tarragoní com la Platja de Ponent de Salou, hem vist com diversos grups de persones s'han saltat la prohibició de bany i de prendre el sol a les platges. Les elevades temperatures han provocat que moltes persones optessin per prendre un bany i aprofitar per prendre el sol malgrat la prohibició vigent.



Des del Diari Més volem saber l'opinió dels lectors sobre aquesta situació.