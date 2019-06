Enquesta

Et sembla bé que les platges naturistes siguin únicament per gent que opta per aquest estil de vida?

El pròxim 7 de juliol, hi ha previst una nova protesta per part del Club Català de Naturisme (CCN) a set de les platges tarragonines reservades per a la pràctica del nudisme a la demarcació de Tarragona. Segimon Rovira, president de la Federació Naturista-Nudista de Catalunya (FNNC), explica que «cada cop hi ha més gent vestida» en platges com la cala Waikiki a la ciutat de Tarragona. Problemàtica que es repeteix totes les platges. El Club Català de Naturisme vol reivindicar senyalitzar tots els paratges on sigui tradició aquesta pràctica. Per tal de demostrar la seva força, tenen previst d’elaborar un primer «cens» de nudistes a les platges que permeti avaluar-ne la importància.



Des del Diari Més volem saber què opinen els nostres lectors al respecte.