Enquesta

Veus lícit col·locar llaços de color groc a la protecció de la Muralla de Tarragona?

Els darrers dies continua la polèmica derivada dels llaços grocs que han omplert la Muralla de Tarragona i que han estat retirats dos cops per l'Ajuntament de Tarragona. La presència d'aquests símbols per la llibertat dels polítics empresonats ha generat postures confrontades sobre si és apropiat utilitzar-los en un espai declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO. Des del Diari Més volem saber l'opinió dels nostres lectors respecte a aquesta acció.