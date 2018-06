Enquesta

Et sents representat per la monarquia espanyola?

El debat sobre el tracte que la monarquia espanyola ha tingut cap a Catalunya com a conseqüència del discurs del 3 d'octubre de 2017 ha tornat a l'actualitat després de la negativa de la ciutat de Girona a permetre que es lliurin allí els Premis Fundació Princesa de Girona, així com el boicot que des de sectors independentistes volen promoure per la presència del rei Felip VI a la inauguració dels Jocs de Tarragona 2018.