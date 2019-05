Enquesta

La prohibició de Trump perquè Android doni servei a Huawei afectarà la teva decisió de compra?



L'empresa Huawei ja no podrà vendre productes als Estats Units. Però a més les empreses estatunidenques no podran oferir serveis al gegant xinès, especialment preocupant quan Huawei fa servir l'Android de Google. Aquestes mesures se sumen a la guerra comercial que Trump ha iniciat amb la Xina, que ha portat a la imposició d'aranzels a la importació de nombrosos productes i que ha estat resposta amb mesures similars per les autoritats xines.



Des del Diari Més volem saber com afectarà als nostres lectors aquesta notícia en la seva decisió de consum.