Enquesta

Creus que els gossos harien de poder accedir a platges de Tarragona?

Tarragona prohibeix, des de l'1 d'abril, que els amos de gossos se'ls puguin emportar els seus animals de companyia a la platja així com circular-hi en bicicleta. La normativa, fixada per l’ordenança de convivència cívica aprovada l’any 2005, estableix que aquesta prohibició és vigent fins al 15 d’octubre, englobant per tant la Setmana Santa, l’estiu i les festes majors. La sanció a què s’exposen els propietaris dels animals pot arribar als 1.500 euros, en cas que alguna de les patrulles de la Guàrdia Urbana detecti la presència d’aquests animals a la costa del terme municipal.



La nova ordenança de tinença d’animals estipulava a més que calia evitar que fessin les deposicions a la sorra o a l’aigua i, en el cas que sigui inevitable, s’havien de retirar immediatament els excrements o la brutícia produïts. Fins el moment, no s'ha donat cap pas en aquesta direcció.



Des del Diari Més, volem saber què en pensen els nostres lectors.