Enquesta

Creus que haurien de deixar d'utilitzar els animals a les cavalcades dels reis mags?

Els animals són encara utilitzats a les Cavalcades dels Reis Mags i mercats nadalencs així com en altres actes festius. Diverses comissions de Protecció dels Drets dels Animals (CPDAs) dels col·legis d’advocats catalans demanaran als ajuntaments que utilitzen animals a les cavalcades de Reis que deixin de fer-ho, davant el malestar i rebuig que genera en una part de la població. Els advocats d’aquestes comissions incloent la Comissió d'Advocats de Tarragona i Reus consideren que l’estrès que pateixen els animals sotmesos a estímuls com ara la multitud, la cridòria i els forts sorolls és innecessari, quan existeixen alternatives molt més originals i imaginatives per aquests esdeveniments.



Des del Diari Més volem saber què opinen els nostres lectors.