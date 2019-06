Enquesta

Quin lloc et sembla més adequat per acollir fires i altres esdeveniments?

La Fira del Vi de la DO Tarragona s'ha celebrat aquest cap de setmana a la plaça Corsini. És el primer cop que s’organitza en aquest emplaçament de la ciutat, després que en els últims anys les parades prenguessin la Rambla Nova com el seu espai de referència. El canvi d’ubicació convenç uns i no als altres per diversos motius. Uns apunten que en fer aquesta Fira a la Rambla, la gent va de pas mentre que a la Plaça Corsini la gent consumeix més. Altres veuen com a negatiu que la gent a la Plaça es quedi «estancada». Des del Diari Més, volem saber què opinen els nostres lectors al respecte.