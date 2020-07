Eliminar gradualment els pagaments en efectiu, fins a la seva «desaparició definitiva». Aquesta és una de les mesures en l'àmbit fiscal que planteja el PSOE en una Proposició no de Llei per a millorar l'eficàcia del sistema tributari i la lluita contra el frau en un context de crisi econòmica.A l'actualitat, al marc de la prevenció i lluita contra el frau, no poden donar-se pagaments en efectiu majors a 2.500 euros –o el seu equivalent en moneda estrangera– si una de les parts és «empresari o professional», segons s'explica en el portal de l'Agència Tributària.