Enquesta

Com veus que els nens puguin sortir una estona al dia?

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar que el primer sector que podrà gaudir d'un «alleugeriment» de les restriccions preses en el confinament seran els infants. D'acord amb els experts, Sánchez vol que els nens i nenes puguin sortir al carrer durant unes hores al dia a partir del 27 d'abril.



El president va remarcar en roda de premsa que encara no estan detallats els límits ni l'abast del desconfinament per a infants. En relació amb quina franja d'edat afectarà l'aixecament parcial de restriccions, tot i que no ha volgut entrar en concrecions ha explicat que «el punt de partida de debat» que es tractarà amb els experts seran els 12 anys, l'edat fixada a la Llei de Salut Pública.



Des del Diari Més, volem saber què opinen els nostres lectors d'aquesta mesura.