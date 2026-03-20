El problemàtic edifici de Tarragona que per fi es rehabilitarà: el Rancho Grande ja té llum verda
Anys d’ocupacions, brutícia i abandó donen pas a una reforma clau després de romandre tancat des de 2023
El Rancho Grande, un dels edificis més conflictius del barri del Serrallo, iniciarà per fi la seva rehabilitació el proper mes d’abril. Després d’anys d’abandó, conflictes i una llarga batalla administrativa i financera, la comunitat de propietaris ha aconseguit desbloquejar un projecte clau per recuperar l’immoble i permetre el retorn dels seus veïns.
La imatge actual de l’edifici reflecteix el deteriorament acumulat durant anys: façanes castigades, finestres tapiades i una presència constant de brutícia i aus que han convertit l’espai en un lloc degradat. Un escenari que contrasta amb la nova etapa que ara s’obre, marcada per l’inici d’unes obres llargament esperades.
El projecte va fer un pas decisiu després de la concessió d’una subvenció europea de més de 800.000 euros procedent dels fons Next Generation, destinats a millorar l’eficiència energètica d’habitatges. Tanmateix, l’ajuda no cobria la totalitat de la inversió, el que va obligar els propietaris a buscar finançament addicional durant mesos sense èxit.
Finalment, l’operació s’ha tancat a través de l’Institut Català de Finances, fet que ha permès activar definitivament les obres. “Hem viscut dos anys fora de casa com hem pogut”, explica la presidenta de la comunitat, que celebra que per fi “es comença a veure la llum al final del túnel”.
L’edifici compta amb 32 habitatges i la intervenció se centrarà en la rehabilitació de l’envoltant exterior. Els treballs tindran una durada aproximada de sis mesos i permetran posar fi a una problemàtica que s’arrossegava des de fa anys en aquest punt del barri mariner.
El Rancho Grande va ser desallotjat l’octubre de 2023 després de detectar-se greus deficiències estructurals que van obligar a declarar l’immoble inhabitable. Durant anys, l’edifici havia estat focus de conflictes, ocupacions il·legals i abandó. Ara, la rehabilitació obre la porta a una nova etapa per a l’edifici i els seus veïns.