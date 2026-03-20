Laboral
Oportunitat laboral a Tarragona: el Port obre 10 places fixes en diferents perfils
Les convocatòries inclouen perfils tècnics, operatius i d’infraestructures amb terminis oberts fins abril
L’Autoritat Portuària de Tarragona ha obert tres convocatòries de feina per cobrir un total de 10 llocs de treball amb perfils diversos, en una nova aposta per reforçar la seva estructura organitzativa. Les vacants inclouen un responsable d’Infraestructures, dos responsables d’Operacions Portuàries i set tècnics de gestió documental.
Aquestes incorporacions responen a la necessitat d’adaptar la plantilla als reptes actuals i futurs derivats de la transformació del model logístic del port. Amb això, l’entitat busca millorar la seva capacitat operativa i reforçar àrees clau per al seu funcionament.
Totes les vacants ofertes corresponen a personal laboral fix i es regeixen pel III Conveni Col·lectiu de Ports de l’Estat i Autoritats Portuàries. El procés de selecció es realitzarà mitjançant concurs-oposició i està previst que es desenvolupi entre els mesos d’abril i juny.
En el cas del responsable d’Infraestructuras, es requereix un perfil vinculat a l’enginyeria, amb coneixements o experiència en sistemes de seguretat com la videovigilància, control d’accessos, detecció i extinció d’incendis o sistemes SCADA. El termini per presentar candidatures finalitza el 27 de març.
Per la seva part, les dues places de responsables d’Operacions Portuàries estan dirigides a candidats amb experiència en normativa i serveis portuaris, valorant-se formació en nàutica, transport o logística marítima. En aquest cas, el termini d’inscripció estarà obert fins el 8 d’abril.
Finalment, les set places de tècnics de gestió documental busquen perfils organitzats i amb capacitat analítica, amb domini d’eines digitals i coneixements en normativa legal per a la gestió de dades. El termini per optar a aquestes vacants romandrà obert fins el 20 d’abril.