Més de 600 alumnes de primària interpreten la cantata ‘Amics de pedra’ al Teatre Tarragona
L'espectacle ret homenatge al patrimoni romà de la ciutat
«Pedres, pedres per tot arreu», remugava un grup d’alumnes de primària mentre recorria, a desgana, el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona. La visita resultava tan farragosa per als estudiants com per a la professora, que desitjava, secretament, que els infants quedessin tan quiets i calladets com les estàtues de la sala. L’escena no es vivia ni a l’equipament en reforma de la plaça del Rei, ni a la seu temporal al Tinglado 4, sinó que el típic caos d’una excursió escolar es traslladava a l’escenari del Teatre Tarragona, on més de 600 estudiants i músics van interpretar, un any més, la cantata Amics de pedra. Les veus dels infants ja se sentien rere el teló, minuts abans de l’inici de l’espectacle. A l’altra banda, les famílies esperaven amb els mòbils preparats. Quan s’aixecava la cortina, un «oooh» col·lectiu recorria el teatre, mentre el públic feia zoom per intentar identificar els seus.
La història s’obria amb la desesperació de la Petra, una professora de tecnologia a qui, inesperadament, li queia al damunt la missió, gairebé impossible, de controlar centenars de nens i nenes en una excursió. «No els interessa un pet si no està a una pantalla d’internet», cantava, resignada. Però la jornada prenia un gir radical quan, davant del mosaic de Medusa, la maledicció del monstre grec convertia els alumnes en pedra. Desconcertada, la Petra descobria que el mateix encanteri havia donat vida a les escultures del museu. Així coneixia l’emperador August, que deixava el llatí per la música llatina, i plegats iniciaven la recerca per desfer el malefici. Primer intentaven demanar ajuda a les altres estàtues, però aquestes, mudes durant segles, només sabien fer eco de les seves preguntes.
En la nimfa Eco trobaven, però, una pista: el seu amor no correspost per Narcís. Els peixos, des del seu mosaic, explicaven a la parella la història del jove que, enamorat del seu propi reflex, es llença a l’aigua i mor ofegat. Finalment, davant la Nina d’Ivori —la «diva del museu», en paraules d’August— ajuntaven les peces del trencaclosques i descobrien la solució: un mirall, com el que Perseu va utilitzar per vèncer Medusa. I funcionava. Els infants recuperaven el moviment mentre el teatre esclatava en aplaudiments i, amb el retorn de la llum, els familiars s’aixecaven des de la platea per saludar els infants.
La cantata, amb música de Joan Vives i text d’Adrià Targa, es va estrenar el 2014 i es va recuperar l’any passat pel 25è aniversari de la declaració de Tàrraco com a patrimoni mundial. Impulsada pel Grup de Música i Ciutat, la iniciativa —amb direcció musical de Xavier Pastrana i direcció escènica de Marc Chornet Artells— va reunir alumnat d’onze centres educatius.