Detingut a Tarragona un home buscat per robar la cartera d'una dona en un autobús de l’EMT
L'arrestat va cometre cinc estafes bancàries amb una de les targetes sostretes
La Guàrdia Urbana de Tarragona va detenir dimecres passat un home de 32 anys que es trobava en recerca per cometre cinc delictes d’estafa bancària amb targeta. La detenció va ser possible gràcies a la intervenció d’un agent de la Unitat d’Investigació Bàsica (UIB) fora de servei, ja que va reconèixer el sospitós al carrer i va alertar immediatament una patrulla perquè el pogués identificar i, posteriorment, detenir.
Els fets es remunten al 15 de gener de 2026, quan una dona va denunciar a la comissaria de la Guàrdia Urbana el furt de la seva cartera en un autobús de l’Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona (EMT), que contenia documentació personal i una targeta bancària. La mateixa afectada va avisar que havia rebut notificacions d’ús fraudulent de la targeta en cinc establiments de la ciutat.
La UIB va iniciar una investigació i, després de revisar les imatges de seguretat d’alguns dels comerços, va poder detectar l’home que presumptament havia utilitzat la targeta sostreta. Amb aquesta informació, es va emetre un comunicat intern de difusió per alertar als cossos policials per tal de localitzar-lo.
La col·laboració decisiva de l’agent fora de servei va permetre finalment la seva detenció i la posada a disposició judicial.