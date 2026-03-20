La comunitat universitària torna a omplir el Parc Francolí en la Festa Major de la URV

Estudiants d'arreu de les facultats del territori van arribar a Tarragona per participar a la festa

La comunitat universitària de la Universitat Rovira i Virgili va tornar a omplir ahir el Parc Francolí. Estudiants d'arreu de les facultats del territori van arribar a Tarragona per participar a la festa, molts vestits amb samarretes commemoratives del seu grau. 

Durant la tarda es va organitzar un bingo musical, l’espai de fira amb les carpes de les diverses associacions d’estudiants i serveis de la URV, una masterclass de spinning, un torneig de bàsquet 3×3 i concursos de DJ. La festa va acabar a les 23h. Així, l'esdeveniment es consolida un any més com un model d'èxit de participació que es va impulsar amb l'entrada al Rectorat de Josep Pallarès. 

