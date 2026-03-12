POLICIAL
Detenen una persona relacionada amb la mort accidental d'un home a la zona de la Budellera
La víctima va ser trobada el passat 21 de desembre prop del camp del Nàstic amb un tret
Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 29 de desembre una persona com a investigat per una mort accidental a la zona de la Budellera. Els fets van passar el 21 de desembre quan la policia autonòmica va localitzar el cadàver d'una persona prop del camp de Nàstic amb un tret per la part posterior.
En el moment de la troballa, els Mossos d'Esquadra es van fer càrrec de la investigació, la qual continua oberta. La víctima es trobava en una zona on es practica la caça. Als pocs dies, la policia catalana va confirmar que es tractava d'una mort accidental. Vuit dies després, els Mossos van detenir al presumpte autor, el qual va passar a disposició judicial.
Segons ha pogut saber Diari Més, l'home va morir mentre recollia llentiscle de forma il·legal. De fet, la Guàrdia Civil va comunicar divendres el desmantellament d'una organització que traficava amb llentiscle recollit a Tarragona i l'exportava a Europa. Des de la policia autonòmica no han volgut relacionar el cas, ja que encara es troba sota secret de sumari.
L'organització hauria blanquejat aproximadament 32 milions d'euros de l'exportació d'aquest arbust als Països Baixos. La Guàrdia Civil va fer el passat 17 de febrer onze entrades a 11 habitatges i seus socials de les mercantils implicades i va detenir 10 persones a Reus i Mataró.
La benemèrita va confirmar que investigaven la mort d'un home associat a l'organització, el qual seria un dels seus recol·lectors. Es tractaria de l'home trobat el 21 de desembre a la Budellera. L'extracció del llentiscle, per part de la banda, la feien de forma massiva i sense autorització en diverses àrees naturals de la província de Tarragona, algunes d'elles protegides, com la comarca del Baix Ebre i la Serra de Llaberia.
La investigació es remunta a finals del 2023, quan el Seprona va fer una inspecció en una nau ubicada a Reus, on es van intervenir quatre tones de llentiscle i es va recollir documentació que va permetre conèixer el modus operandi del grup.