Patrimoni
Les obres de la Necròpolis avancen amb la substitució de les cobertes del jaciment arqueològic
Està previst que els treballs finalitzin al juny i només quedarà pendent la nova museografia
Les obres per a rehabilitació integral de la Necròpolis Paleocristiana de Tàrraco avancen segons el calendari previst. Aquesta setmana, s’està realitzant la reconstrucció de les cobertes que protegeixen la part del jaciment arqueològic que es troba a l’aire lliure. L’actuació forma part de la tercera fase del projecte, que està pressupostada en 1,8 milions d’euros i que inclou també la rehabilitació de la nau Motors.
Segons indiquen fonts del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT), ja s’han retirat tres de les antigues cobertes, que presentaven un alt grau de degradació després de dècades d’exposició a la intempèrie. En els pròxims dies, es desmuntarà la resta. Paral·lelament, s’estan muntant les estructures metàl·liques que sostindran les noves cobertes. Els treballs s’estan fent en un espai adjacent, a la zona on hi havia antigament els magatzems de Ducados.
La reconstrucció s’està duent a terme respectant el disseny original concebut per Emilio Pérez Piñero l’any 1971, però incorporant materials més resistents a les inclemències meteorològiques i amb millors prestacions de conservació. Pel que fa a la nau Motors, el projecte preveu la rehabilitació integral d’aquest edifici, que serà l’únic que es mantindrà a la finca de l’antiga fàbrica de tabacs contigua a la Necròpolis. Cal recordar que l’Ajuntament ha cedit aquest espai a l’Estat amb l’objectiu d’integrar-lo en el conjunt patrimonial gestionat pel MNAT i ampliar així les possibilitats d’ús i interpretació del recinte.
La tercera fase s’està executant en paral·lel a la segona, que compta amb un pressupost de 5,3 milions d’euros. Aquesta etapa contempla la remodelació completa de l’espai de jardí, que es convertirà en un parc d’accés gratuït, així com la integració visual del jaciment dins la trama urbana mitjançant la creació de talussos. També inclou la rehabilitació de l’edifici del museu i l’ampliació del mòdul de serveis, a més d’una reordenació dels accessos i diverses actuacions de restauració al jaciment arqueològic.
El projecte de rehabilitació integral ha estat redactat per l’equip tarragoní Urbana Strata, integrat pels arquitectes Pau Jansà, Genís Boix, Amàlia Jansà, Eduard Polo, Andreu Pont i Manuel Prieto, l’arquitecte tècnic Joan Maria Tomàs i el museògraf Ignasi Cristià. La seva execució es va iniciar l’estiu del 2024 amb una primera fase centrada en la restauració de les cobertes de l’edifici del museu, una intervenció que va suposar una inversió d’uns 400.000 euros.
Complir el calendari
Tota l’obra civil haurà d’estar finalitzada aquest mes de juny, segons el calendari fixat. Un cop completats els treballs, que suposaran una inversió global d’uns 9 milions d’euros —finançats pel Ministeri de Cultura a través dels fons europeus Next Generation—, la Necròpolis de Tàrraco lluirà totalment renovada. Malgrat això, encara no hi ha una data fixada per a la reobertura al públic, ja que quedarà pendent el disseny i execució del nou projecte museogràfic del museu situat al centre del jaciment, tancat des de l’any 1992.