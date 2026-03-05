SANITAT
Pané diu que aquest mes tindrà calendari per la trombectomia
La consellera de Salut carrega contra Esquerra i diu que «no és un tema de pressupostos»
El Govern de la Generalitat de Catalunya presentarà aquest mes un calendari per a desplegar el servei de trombectomia per a ictus a Tarragona les 24 hores del dia els set dies de la setmana. «Preveiem fer-ho d’aquí uns 15 dies. Ho farem quan el Programa de l’Ictus en diguin que els tècnics que s’estan formant estan preparats i ho poden fer amb les mateixes garanties que a un altre lloc», va expressar la consellera de Salut, Olga Pané, aquest dimarts en la Comissió de Salut del Parlament. Pané va separar aquest servei de la negociació i tramitació dels pressupostos. «No és un tema pressupostari. És un tema de formació d’altíssims especialistes. Un temps que després de fer la carrera i després del MIR, han de fer un any i mig més de superespecialització. Requereix veure un volum de casos i també veure complicacions. Perquè és una tècnica molt complexa», va indicar la consellera.
Pané va sortir a l’atac després de la manifestació el passat diumenge a Tarragona per reclamar el servei i dels dards dels diferents grups parlamentaris a l’oposició. «Ampliar el servei ha sigut una voluntat d’aquest Govern des que vam entrar. L’anterior executiu ho havia mantingut on era i no s’havia començat a preparar a la gent per poder-ho ampliar», va reblar.
«Generar alarma»
Amb tot, la consellera socialista va acusar els partits a l’oposició de «generar alarma». «Generar temes d’alarma a la ciutadania és greu. Tothom té atenció 24 hores a l’ictus. La trombectomia cal destacar que només afecta el 10% dels casos», va indicar Pané.
Contradiccions
Tot i això, aquest compromís no convenç una part de la ciutadania tarragonina. «Com és possible que, amb vuit hospitals a Barcelona que operen Unitats de Trombectomia 24 hores/7 dies, no hi hagi professionals formats per cobrir aquesta necessitat a Tarragona? A més, crida l’atenció la contradicció en les seves paraules, ja que ha trobat professionals per a Lleida mitjançant el pacte amb Encomun, però no a Tarragona», expressa Marisa Cañón, membre de la Plataforma Camp de Tarragona per la Sanitat Pública. «És preocupant que la Consellera continuï minimitzant la gravetat d’aquesta situació, al·legant que generar alarma és irresponsable. No obstant això, la veritable alarma la genera ella mateixa, al no prendre les mesures necessàries per garantir l’accés equitatiu i urgent a un tractament vital per als pacients del Camp de Tarragona», afegeix Cañón. La Plataforma continua demanant el cessament de Pané.
Pels veïns, les paraules de la consellera han generat sorpresa. «Els seus mots ens ressonen, lamentablement, a una estratègia per guanyar temps i diluir una reivindicació que és justa, necessària i urgent», diuen des de la Federació d’Associació de Veïns de Tarragona.