Patrimoni
Tarragona impulsarà un estudi geològic de la Part Alta enguany per aclarir l'origen de les filtracions d'aigua
L’Ajuntament encarregarà l’informe en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, a través del Conveni de Conservació del Patrimoni
L’Ajuntament de Tarragona vol esclarir l’origen de les filtracions d’aigua que estan afectant alguns domicilis i negocis de la Part Alta, així com les voltes del Circ romà situades a la plaça dels Sedassos. Per aquest motiu, el consistori té previst encarregar un estudi geològic aquest 2026 per analitzar el subsòl del nucli antic i intentar conèixer el motiu de les fuites.
Segons explica el conseller de Patrimoni, Nacho García Latorre, es tenen indicis sobre l’existència d’un curs d’aigua subterrani sota el barri: «Tenim més o menys clar que va des de la Catedral cap avall, però no sabem on és exactament». L’objectiu d’aquesta investigació serà determinar el seu recorregut. L’edil reconeix que «no serà una solució fàcil» i recorda que es tracta d’un «tema històric».
Els tècnics municipals també saben que hi ha «una gran cisterna» a la zona del claustre i el Pla de la Seu. «Intuïm que s’hi acumula l’aigua perquè aquesta no es filtra quan plou, sinó dos o tres dies després», explica el tercer tinent d’alcalde. D’altra banda, assenyala que l’estudi es farà en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, a través del Conveni de Conservació del Patrimoni, pel qual ambdues administracions aporten 100.000 euros anuals cadascuna
Aquesta decisió arriba mesos després que la Síndica de Greuges instés el consistori a adoptar mesures per resoldre la problemàtica. Tal com va explicar Diari Més, en una resolució signada el 20 de maig, s’exposava que la situació «posa en risc la seguretat i la salubritat» dels immobles afectats i «malmet un bé que forma part del patrimoni cultural de la humanitat».
Demanda veïnal
La Síndica va recomanar diferents mesures, com agilitzar l’execució de les obres del col·lector d’aigües o elaborar un estudi hidrològic del barri antic, arran de la denúncia per part dels veïns afectats. És el cas d’Enric Benaiges, propietari de la llibreria La Quimera —a la baixada de la Misericòrdia—, qui apunta que l’aigua es filtra «de dalt de la volta» i ho atribueix, en gran part, al «mal estat del carrer Ferrers». En episodis de pluja intensa, es generen goteres al local i, fins i tot, han hagut de tancar algun dia. Benaiges lamenta que sigui una batalla «de fa molts anys» i encara no se li hagi posat remei.
Des de l’Ajuntament, indiquen que Ematsa «ha avançat i prioritzat» la renovació de la xarxa de clavegueram a la zona del carrer Ferrers. «Ajudarà una mica a millorar la situació, però la solució definitiva no serà aquesta perquè no és un problema de clavegueram, sinó de filtracions d’aigua a la roca», indica García Latorre. La idea és que, amb l’estudi geològic, s’aconsegueixi tenir una base tècnica sòlida que permeti definir solucions estructurals.