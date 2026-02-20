MÚSICA
Sodi reinventen l’amor a cop de guitarra
Aquest divendres s’estrena a les plataformes digitals ‘Marieta’, el nou senzill de la banda tarragonina, en un nou avançament del seu primer disc, que es publicarà al maig
Sodi, la banda tarragonina que ha captivat l’escena del pop-rock català, ha publicat aquest divendres el seu nou senzill, Marieta, un tall carregat d’adrenalina i irreverència, amb la frescor i la contundència propis del directe. Marieta ha estat enregistrada a Wood Wave Studio, amb la producció de Nacho Pascual i amb Xavi Barrero com a tècnic d’estudi.
«Hem volgut un so guitarrero pur, el que ens representa i amb el que ens sentim còmodes», explica Naïm Lufti, baix de la banda. Els Sodi expliquen que Marieta parla de la lluita interna entre voler quedar-se a casa o acabar sortint, atrets per allò que els fa la guitza, però a la vegada els fa sentir capaços de tot.
Segons Naïm, la cançó «és una declaració d’amor que porta a l’extrem els deliris que determinats tipus d’amors poden provocar. La idea era portar aquesta tensió entre seny i rauxa fins a l’extrem, i veure fins a on et pot portar una cançó que parla d’aquests petits desastres personals que, d’alguna manera, ens defineixen». Marieta juga de manera descarada amb els dobles sentits i incorpora, a més, una picada d’ullet a la cançó popular catalana.
La formació, composta per Evan Dedes, Jordina Gavaldà, Álvaro López, Eloi Genebat i el mateix Naïm Lufti, s’ha consolidat com una de les propostes més prometedores del nou rock català. La seva trajectòria ha estat marcada pel doble premi al Sona9 2025 –Premi Joventut i Votació Popular– que confirma tant el suport del públic com el reconeixement de la crítica. Després de l’èxit de senzills com Temps Afegit i la seva versió de The Who, La meva generació, la banda tarragonina continua reivindicant la música jove, irreverent i guitarrera.
Segons explica el Naïm, el primer disc de Sodi, previst per al maig i publicat sota el segell Rambla Discos, comptarà amb entre deu i dotze cançons que mantindran el so característic del grup: guitarres punyents, lletres quotidianes i sentimentals, amb una ironia subtil i referències a l’imaginari popular. L’objectiu és connectar tradició i modernitat, oferint un so immediat i identificable: «Serà Sodi en estat pur, amb guitarres canyeres i esmolades», assegura. «Hi ha un punt de llibertat que ens encanta, poder barrejar humor, quotidianitat i un toc de deliri sense que sembli forçat. I això és el que intentem amb tot el disc, mantenir el so fresc i espontani, com si estiguessin veient-nos tocar al menjador de casa».
Sodi ja està preparant una gira d’estiu que els portarà a escenaris de tot Catalunya, amb cites que prometen ser «bastant xules», i una cita imprescindible a Tarragona.