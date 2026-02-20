SALUT
Salut presenta les conclusions del procés participatiu del nou CUAP de Tarragona
L’informe recull les aportacions de la ciutadania per definir els espais i característiques del futur equipament sanitari
El Departament de Salut, a través de la Regió Sanitària Camp de Tarragona i la Secretaria d’Atenció Sanitària i Participació, ha fet públic l’informe final del procés de participació ciutadana per definir el nou Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) de Tarragona.
El document recull les conclusions de dues sessions deliberatives celebrades els dies 25 i 27 de novembre, amb la participació de 20 representants d’entitats socials, veïnals i professionals. També incorpora les aportacions recollides a través del procés obert a la ciutadania.
El procés s’ha centrat en definir els espais físics i les característiques del futur CUAP, com l’espai exterior, la recepció, la sala d’espera i les consultes, deixant fora del debat aspectes com l’organització interna o la ubicació definitiva.
Entre les principals demandes hi ha que el centre sigui accessible i ben connectat amb transport públic, amb aparcament gratuït i bona senyalització. També s’ha posat l’accent en la privacitat, amb espais individualitzats i confidencialitat garantida.
Altres aspectes destacats inclouen sales d’espera àmplies i diferenciades segons la tipologia d’usuaris, informació clara sobre els temps d’espera i consultes segures i adequades, amb circuits diferenciats per a proves i possibilitat d’acompanyament.
Les sessions han estat valorades amb una nota mitjana de 8,6 sobre 10. El procés ha comptat amb una representació diversa, amb participació majoritària d’entitats del territori i destacada presència femenina.
L’informe final servirà de base per continuar avançant en el Pla Funcional del nou CUAP, amb l’objectiu d’impulsar un equipament modern, accessible i centrat en les necessitats reals de la població.