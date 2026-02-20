Patrimoni
El 'riu' subterrani de la Part Alta de Tarragona: neix a la Catedral i filtra aigua en cases i negocis
L’Ajuntament té previst encarregar un estudi geològic, tot i que el problema no serà fàcil de resoldre
L’Ajuntament de Tarragona vol aclarir l’origen de les filtracions d’aigua que afecten diversos domicilis i negocis a la Part Alta, així com les voltes del Circ romà situades a la plaça dels Sedassos. Amb aquest objectiu, té previst encarregar un estudi geològic durant 2026 que permeti analitzar el subsol del nucli antic i conèixer amb exactitud el recorregut de l’aigua.
Segons explica el regidor de Patrimoni, Nacho García Latorre, hi ha indicis d’un curs d’aigua subterrani sota el barri: «Tenim bastant clar que va des de la Catedral cap a baix, però no sabem on es troba exactament». La investigació busca traçar el seu recorregut i oferir una base tècnica sòlida per definir possibles solucions estructurals. L’edil recorda que es tracta d’un problema històric i que no serà fàcil de resoldre.
Conca de Barberà
El poble de Tarragona on han arrencat i robat les aixetes de les fonts a pedrades
Daniel Cabezas Ramírez
Els tècnics municipals també identifiquen l’existència d’una gran cisterna a la zona del claustre i el Pla de la Seu. «Intuïm que s’acumula aigua perquè no es filtra durant la pluja, sinó dos o tres dies després», apunta García Latorre. L’estudi es realitzarà en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, a través del Conveni de Conservació del Patrimoni, que aporta 100.000 euros anuals juntament amb l’Ajuntament.
La decisió arriba mesos després que la Síndica de Greuges instés al consistori a prendre mesures per resoldre la problemàtica. En la seva resolució del 20 de maig, s’advertia que la situació «posa en risc la seguretat i la salubritat» dels immobles afectats i que danyava un ben considerat patrimoni cultural de la humanitat.
Conca de Barberà
Ni Miravet, ni Tamarit: Aquest poble de Tarragona sembla tret d'una postal
Rubén Pizarro
Veïns afectats, com Enric Benaiges, propietari de la llibreria La Quimera, denuncien que l’aigua es filtra «des de dalt de la volta» i ho relacionen amb el «mal estat del carrer Ferrers». Durant episodis de pluja intensa es generen goteres al seu local i en ocasions ha hagut de tancar temporalment. Des de l’Ajuntament, expliquen que Ematsa ha prioritzat la renovació de la xarxa de sanejament a la zona, però insisteixen que la solució definitiva passa per abordar les filtracions a la roca i no només el clavegueram.
Finalment, la Comissió de Cultura del Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat una proposta per abordar la degradació de les voltes del Circ romà. La resolució insta el Govern a aplicar l’article 68 de la Llei del Patrimoni Cultural Català i a comunicar a l’Ajuntament l’obligació de reparar els danys. També exigeix un Pla director d’humitats, seguint directrius de la UNESCO, per analitzar el drenatge d’aigües subterrànies i evitar noves filtracions a la Part Alta de Tarragona.