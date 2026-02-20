CIÈNCIA
L'Associació contra el Càncer impulsa dues investigacions sobre la malaltia a la província
Recercaran sobre com millorar el tractament pels pacients de càncer de pròstata i de pulmó
L’Associació Contra el Càncer a Tarragona finançarà dues noves investigacions sobre la malaltia a la província. En total, l’entitat ha activat tres ajudes enguany, dues destinades a projectes d’investigació i una a formació, que permetran avançar tant en el coneixement científic com en la capacitació de nous professionals.
Els projectes de recerca se centren en àmbits clau com l’optimització dels tractaments, la incorporació de noves tecnologies com la intel·ligència artificial i la millora de la precisió de la radioteràpia. En el primer cas, s’ha atorgat una ajuda de 154.000 euros a la doctora Bárbara Antonia Malavé, que se centra en el càncer de pròstata. «El repte és identificar diferències entre els pacients per a adaptar el tractament. Així, podem preveure com reaccionarà i l’evolució que pot tenir la malaltia», va explicar Malavé en l’acte de presentació de les ajudes, celebrat ahir a la seu de l’associació a Tarragona. «Aquesta ajuda em permet formar-me i consolidar-me com a professional», va expressar.
La IA també ajuda
El segon projecte finançat el lidera Marta Canela. Es tracta d’una recerca innovadora sobre intel·ligència artificial basada en imatges i anàlisis de sang per millorar la predicció dels resultats de la radioteràpia en càncer de pulmó. L’aportació són 110.660 euros. «Ens falta trobar biomarcadors que ens ajudin a predir les respostes que poden tenir els pacients. L’objectiu és poder personalitzar la radioteràpia», va explicar Canela. «Serà una bona opció per qui no vol passar per radiologia. Valoro molt el suport de l’associació perquè la carrera de ciències biomèdiques és complexa i competitiva, i on falten oportunitats», va concloure Canela. L’ajuda formativa es va entregar a Maria Guirro, que cursarà un Màster en Oncologia Molecular.
Imprescindible
Durant l’acte, Fede Adan, president de l’Associació Contra el Càncer a Tarragona, va destacar que «la investigació és imprescindible per continuar avançant en la lluita contra el càncer». «Des de Tarragona, volem visibilitzar el compromís amb la recerca i agrair a la societat el seu suport, perquè cada aportació es transforma en oportunitats reals per als pacients», va dir.
Per la seva banda, Isabel Orbe, Directora General de l’Associació Espanyola Contra el Càncer i de la seva Fundació Científica, va subratllar que l’Associació «dona resposta a la demanda social de més investigació i treballa amb l’objectiu d’assolir el 70% de supervivència en càncer l’any 2030, situant sempre el pacient al centre del procés investigador». El doctor David Gómez, Cap Clínic del Servei d’Oncologia Radioteràpica de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, va posar en valor la col·laboració entre investigació bàsica i clínica, destacant la importància d’apropar la ciència a les necessitats reals de les persones amb càncer i de reforçar la recerca oncològica a la província. L’any 2025, els projectes finançats per l’Associació van aconseguir 354 avenços en recerca.