Societat
L'alerta veïnal ha desaparegut al carrer Orosi dos anys després de la remodelació: «Estem més segurs»
El reforç policial per part de la GUT i els Mossos ha fet caure un 37% els delictes contra el patrimoni des del 2023
«Afortunadament, el carrer Orosi ha canviat moltíssim», assegura la presidenta de l’Associació de Veïns del barri del Port, Mari Carmen Puig, dos anys després que es completés la remodelació d’un dels eixos més conflictius de la Part Baixa. «Ara està tot tranquil i ens sentim molt més segurs», afirma. Les obres de pacificació, acompanyades per un augment de la presència policial, van marcar un punt d’inflexió en una zona que arrossegava greus problemàtiques: degradació de l’espai públic, baralles, tràfic de drogues, furts i, fins i tot, algun apunyalament.
De fet, els mesos posteriors a la inauguració encara van estar marcats per episodis de tensió. Aquesta realitat, però, s'ha anat transformant a poc a poc. La renovació urbanística va servir per convertir Orosi en un espai més viu, amable i transitable; amb una nova il·luminació que pretenia reduir la percepció d’inseguretat. D’altra banda, la Guàrdia Urbana de Tarragona (GUT) i els Mossos d’Esquadra van decidir reforçar els seus patrullatges al carrer, fent-se visibles de forma habitual.
Durant els darrers mesos, la Unitat Policial de Reforç i Proximitat (UPRP) de la policia local manté una presència constant al carrer Orosi i als carrers de voltant per dissuadir conductes delictives i incíviques, generar confiança entre els veïns i comerciants, i detectar ràpidament conflictes per donar una resposta immediata. «Sempre hem reclamat que hi hagi agents caminant a peu i, per fi, ens han fet cas», diu Puig, qui recorda que les notícies sobre incidents eren recurrents fa anys i, en canvi, ara, han desaparegut pràcticament dels titulars.
De la percepció a les dades
Aquesta millora en la seguretat no és només una percepció. Les dades de la GUT exposen un descens clar dels delictes contra el patrimoni —com furts i robatoris—, que han passat de 24 l’any 2023 a 15 el 2025, amb una reducció del 37,5%. Si s’amplia la mirada a l’entorn —Apodaca, Barcelona, General Contreras, Pau del Protectorat, Comerç, Santiyán i Unió—, la baixada també és significativa: un 27,3% menys entre 2024 i 2025.
Pel que fa al nombre total d’infraccions, es va produir un increment puntual del 6,22% entre 2023 i 2024, mentre que les dades del 2025 reflecteixen un canvi clar de tendència amb una caiguda del 20,27%. En global, s’ha passat dels 209 als 177 delictes en tres anys, on s’inclouen els de seguretat viària, lesions o ordre públic, entre altres. «Abans vivíem un malson constant i sempre havíem d’estar alerta quan caminàvem per Orosi», explica en Marc, resident de la zona.
«Vivíem les nits amb tensió per si passava alguna cosa, però la situació s’ha relaxat», diu el veí, qui assegura que «es nota que hi ha més policia patrullant pel carrer». En aquest sentit, considera que era important fer aquest canvi en «una de les portes d’entrada a la ciutat», donada la seva proximitat a l’estació de trens.
Una intervenció integral
La pacificació d’Orosi no es va limitar a la remodelació urbanística. Una de les actuacions més rellevants va ser el control sobre els supermercats 24 hores que venien alcohol fora de l’horari permès, als quals se’ls va restringir el temps d’obertura a la nit «per raons d’ordre públic, de convivència o mediambientals». Aquesta mesura va ser clau per trencar les dinàmiques conflictives que es generaven de forma constant al barri.
L’alcalde, Rubén Viñuales, defensa la transformació d’Orosi com un projecte d’èxit: «Quan actuem de manera integral, combinant urbanisme, il·luminació i proximitat policial, els resultats arriben». «Les dades confirmen la millora, però sobretot ho fa el dia a dia dels veïns i veïnes», indica el batlle, qui afegeix que «hem passat d’un espai percebut com a problemàtic a un espai de convivència». «Aquesta és el model de ciutat que defensem: recuperar els carrers per a la ciutadania», remarca.