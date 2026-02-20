POLICIAL
17 camions denunciats per excés de velocitat a l’AP-7 a Tarragona en plena borrasca Pedro
Quatre conductors també han estat sancionats per incomplir la prohibició d’avançar en plena alerta pels forts vents
Els Mossos d'Esquadra han denunciat 17 camions que circulaven per sobre del límit màxim de 80 km/h en un control de velocitat desplegat a l’AP-7 a Tarragona. El dispositiu s’ha dirigit específicament al transport de mercaderies, coincidint amb la situació d’alerta activada pels forts vents.
Durant l’operatiu, també s’han sancionat quatre conductors per incomplir la restricció d’avançar altres vehicles, una mesura establerta per reforçar la seguretat viària en condicions meteorològiques adverses.