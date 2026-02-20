POLÍTICA
Els comuns denuncien el centralisme de la Generalitat per la gestió del temporals
La formació critica la diferència de criteri aplicada entre el passat 12 de febrer i la situació d'ahir a les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre
Els Comuns han denunciat en un comunicat el centralisme de la Generalitat de Catalunya en la gestió de les emergències meteorològiques després de constatar la diferència de criteri aplicada entre el passat dijous 12 de febrer i la situació de dijous 19 de febrer a les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
El dijous 12 de febrer, en el marc de l’alerta Ventcat, el Govern va ordenar la suspensió de la majoria d’activitats no essencials a tota Catalunya, incloent-hi Tarragona, davant un episodi de fort vent. Aquella decisió va comportar la suspensió de l’activitat lectiva en escoles i llars d’infants; el tancament d'equipaments culturals i municipals; la suspensió d’activitats esportives; i la recomanació del teletreball i aturada de l’activitat no essencial.
Aquell dia, a Tarragona, les ratxes de vent registrades es van situar aproximadament al voltant dels 60km/h - 70km/h (segons estacions de referència del territori), mentre ahir, en diversos punts del sud de Catalunya, es van registrant ratxes que superen els 90–140 km/h, amb afectacions especialment intenses a les Terres de l’Ebre i el Camp de Tarragona.
Malgrat que l’episodi actual presenta ratxes superiors a les del 12 de febrer, el Govern no ha decretat la suspensió generalitzada d’activitats al conjunt del país ni ha aplicat mesures equivalents a les que sí es van imposar quan l’afectació incloïa l’àrea de Barcelona.
Per als Comuns, aquesta doble vara de mesurar no té cap sentit des del punt de vista de la seguretat ni de la coherència institucional. «Si el criteri és la protecció de la ciutadania davant un risc real, aquest criteri ha de ser homogeni i basat en dades objectives, no en el pes polític o mediàtic del territori afectat», afegeixen.
«No pot ser que quan el vent bufa a Barcelona s’aturi tota Catalunya, i quan bufa amb més força al sud, no diguin res. La seguretat de la ciutadania de Tarragona i de les Terres de l’Ebre val exactament el mateix que la de qualsevol altre territori», han manifestat des dels Comuns.
Per això, exigeixen al Govern que expliqui quins són els criteris tècnics exactes que justifiquen aquesta diferència de tracte i que garanteixi una gestió equilibrada i descentralitzada de les emergències, amb respecte per tot el territori.