CULTURA
La Diputació enfoca els cims més espectaculars
Una nova edició del Cicle de Muntanya oferirà conferències i documentals
La Diputació de Tarragona enfoca enguany els cims més espectaculars amb una nova edició del Cicle de Muntanya. La inauguració ha anat a càrrec de Luis Miguel Soriano, un fotògraf professional d’alçada, que ha aplegat algunes de les seves millors imatges en una exposició al pati del Palau de la Diputació. «Intento compartir l’emoció que em produeix la contemplació d’aquests entorns naturals tan espectaculars», explicava ahir el càmera.
El visitant podrà veure retratats grans serralades com els Andes i els cims de l’Himalaya o Karakorum. «Però també hi ha fotografies del Pakistan o l’Afganistan. Quan hi estic, intento donar la mateixa importància a la llum com a la sombra», diu Miguel. Per aquest motiu, la mostra es titula Llums i Obres de Muntanya. «L’exposició està dividida en deu apartats, deu pautes que jo tinc a l’hora de mirar per a fer una foto. És una mirada molt particular», va expessar Luis Miguel.
«A part de donar-nos a conèixer la geografia física i humana de múltiples indrets, el Cicle de Muntanya ens transmet valors com ara l’esforç, la tenacitat, la constància, la superació, la determinació però també el treball en equip, la solidaritat o l’empatia. Valors molt necessaris a la muntanya però també en molts altres àmbits de la vida», va assegurar Noemí Llauradó, presidenta de la Diputació. Sota el títol La força del paisatge, el 19è Cicle de Muntanya tractarà sobre la fascinació de les alçades, dels cims vistos a través d’un objectiu i de la necessitat de captar l’essència de la muntanya a través d’una càmera. L’entrada a totes les sessions del cicle serà gratuïta i amb invitació, que en el cas de l’Auditori s’haurà de recollir una hora abans al mateix recinte. El 26 de febrer es projectarà Via Sedna, un documental de Ramona Waldner; la biòloga i muntanyista Llibertat Estel Parés oferirà el 5 de març la conferència Vertigen; el 12 de març el Cicle de Muntanya seguirà amb les projeccions The Last Expedition de la cineasta i alpinista Eliza Kubarska i el curtmetratge Connecting Tre Cime de Marcial Sommer.
El 19 de març, l’escaladora i guia de muntanya Cecilia Buil oferirà la conferència Motivades, 25 anys d’escalada femenina i el 26 de març es realitzarà l’última sessió a l’Auditori Diputació amb la xerrada From the north to the north a càrrec d’Aymar Navarro, primer esquiador de freeride del sud d’Europa que ara es dedica a explorar serralades més remotes. El cicle però fins al 18 de maig amb l’exposició Bidean de Miren Pastor, que s’obrirà al públic 20 de març a l’Escola d’Art i Cultura de la Diputació a Tortosa. El Cicle de Muntanya descentralitza part dels seus continguts amb la Muntanya es mou amb l’objectiu d’arribar a més persones, el cicle es torna a descentralitzar en aquesta edició.
Descentralització
En aquest sentit, el documental Via Sedna també es podrà veure a la Bisbal del Penedès (Centre Municipal de Cultura), el 27 de febrer; a Reus (Auditori Higini Anglès al Palau Bofarull) el 3 de març; a Montblanc (Sala de les Corts del Claustre de Sant Francesc) el 13 de març, i a Tortosa (a l’Escola d’Art i Cultura, plaça de Sant Joan, 5) el 20 de març. D’aquesta manera es possibilita que part del contingut del cicle pugui arribar a més persones.