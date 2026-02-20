HABITATGE
192 pisos de lloguer al nou barri de Tarragona: compte enrere per inscriure’s
La promoció, situada a Les Oliveres, oferirà habitatges assequibles amb aparcament, traster i instal·lacions sostenibles
La construcció dels 192 pisos de lloguer assequible a la zona del PP10, entre Bonavista i Camp Clar, avança a bon ritme i bona part de l’edificació ja està completada. La promoció està prevista que finalitzi durant el primer semestre i els primers habitatges es lliuraran al llarg de l’últim trimestre de l’any. Per optar a un dels pisos, els interessats han de registrar-se al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya abans de la publicació de les bases definitives d’adjudicació.
Els dos edificis inclouen pisos d’una, dues i tres habitacions, amb aparcament i traster, amb preus que oscil·len entre 427 i 680 euros segons la tipologia. Estan situats prop de la T11 i punts destacats com l’Anella Mediterrània i la ciutat esportiva del Nàstic. A més, disposen de la màxima qualificació energètica AA gràcies a instal·lacions sostenibles com plaques solars fotovoltaiques i aerotèrmia.
Per accedir als pisos cal portar almenys dos anys empadronat a Tarragona i complir els requisits d’ingressos: la unitat de convivència ha de percebre un mínim de 1,5 vegades l’IRSC i no superar quatre vegades aquest indicador. Així, una persona sola podria accedir-hi amb ingressos compresos entre 18.684 i 49.824 euros, amb increments proporcionals segons el nombre de membres de la unitat.
Les unitats de convivència per habitatge no podran superar les set persones i l’esforç econòmic del lloguer no pot superar el 30% dels ingressos.
Segons el president d’SMHAUSA, Nacho García, «aquests requisits garanteixen l’accés a un ampli ventall de la població. No són pisos per a persones vulnerables, es tracta d’habitatges pensats per aquelles persones que tot i tenir un sou raonable tenen dificultats d’accés al mercat de l’habitatge».
Es prioritzen col·lectius específics
Dels 192 habitatges que es posen en lloguer, 86 d’ells van destinats al públic general. Els 106 restants es reserven per a col·lectius específics:
- 8 habitatges es destinaran a persones amb mobilitat reduïda.
- 12 habitatges es reserven a persones amb una discapacitat superior al 33%, no vinculada a la mobilitat reduïda.
- 37 habitatges estan adreçats a persones majors de 65 anys.
- 49 habitatges es destinaran a persones joves d’un màxim de 35 anys (a data de publicació de les bases).
Sessió informativa el dia 7 de març
Per tal d’acostar tota la informació a la ciutadania, s’ha organitzat una jornada informativa el dissabte 7 de març, a la sala d’actes de l’IMET, a les 11 h. La sessió està pensada per a resoldre els possibles dubtes d’aquelles persones que hi estan interessades i donar tota la informació de manera detallada.
Més habitatge assequible a la ciutat
Per tal de complir amb el Pla Local de l’Habitatge i el Pla Territorial Sectorial de l’Habitatge, la ciutat de Tarragona ha d’assolir un 15% de parc d’habitatge destinat a polítiques socials en 15 anys. Aquest fet implica que en els propers 5 anys, del 2025 al 2029 s’han d’incorporar 906 habitatges. Per aconseguir aquest objectiu es treballa en diferents vies diferenciades: la construcció de nou habitatge, l’adquisició per dret de tanteig i retracte i convenis amb institucions per captar habitatges.
Les Oliveres es una promoció impulsada en col·laboració público-privada: l’Ajuntament de Tarragona ha cedit el sòl a través d’SMHAUSA, la Fundació SALAS és la promotora del projecte i la Fundació Nou Lloc és l’entitat que gestionarà els habitatges en lloguer. A més, és una promoció subvencionada pels Fons Europeus Next Generation impulsats per la Unió Europea i amb la participació de la Generalitat de Catalunya, i compta amb el finançament de l’Institut Català de Finances (ICF).