POLÍTICA
El PP de Tarragona reclama una auditoria tècnica per reforçar la seguretat del Teatre Fortuny
El diputat Pere Lluís Huguet demana al Parlament més inspeccions per protegir aquest equipament cultural
El Partit Popular de Tarragona ha reiterat la necessitat d’impulsar una auditoria tècnica urgent per garantir la seguretat del Teatre Fortuny de Reus. El diputat Pere Lluís Huguet ha reclamat al Parlament de Catalunya que reforci les inspeccions per assegurar la protecció d’un equipament cultural catalogat.
Aquest dimarts al matí, davant del mateix teatre i acompanyat per la portaveu del PP a Reus, Sílvia Virgili, Huguet ha recordat que es tracta d’un edifici emblemàtic del Camp de Tarragona que ha hagut de tancar temporalment per greus deficiències en matèria de seguretat elèctrica i protecció contra incendis. Segons ha assenyalat, els problemes ja s’haurien detectat fa aproximadament un any, però l’activitat hauria continuat amb normalitat. «Això evidencia manca de previsió i una gestió inadequada dels riscos», ha afirmat.
Els populars han remarcat que la Generalitat té les competències en patrimoni cultural catalogat, espectacles públics, activitats recreatives i protecció civil. Per això, Huguet ha reclamat al Govern que actuï «amb responsabilitat i criteris estrictes de seguretat» per evitar que una situació similar es repeteixi.
Per la seva banda, Sílvia Virgili ha criticat la falta de reacció del govern municipal, assegurant que no s’ha actuat fins al tancament de l’equipament. Segons ha indicat, la demora ha suposat un perjudici per a la ciutadania i per als professionals que tenien previstes actuacions al teatre, un espai que considera referent per a Reus i per al conjunt de Catalunya.
El PP registrarà una Proposta de Resolució per instar a una actuació immediata que garanteixi la seguretat del Teatre Fortuny i la preservació del seu valor patrimonial. També demanaran a Interior un informe específic sobre els riscos dels espais escènics catalogats i que s’estudiï la creació d’una línia de finançament destinada a la rehabilitació i millora de la seguretat dels equipaments culturals protegits.
Finalment, Huguet ha subratllat que el Govern ha de col·laborar amb el Consorci del Teatre Fortuny i amb l’Ajuntament, aportant l’assessorament tècnic necessari. «Reus i el Camp de Tarragona no es poden permetre tenir tancat un referent cultural com el Teatre Fortuny», ha conclòs.