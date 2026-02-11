Societat
Mobilització històrica dels docents a Tarragona amb un seguiment de la vaga del 80%
Els professors es mostren «farts» del poc diàleg que mostra el Departament d'Educació
Els docents han dit prou i s'han mobilitzat avui a Tarragona en una mobilització històrica al sector. La vaga ha tingut un seguiment del 80%, segons els sindicats convocants, i al centre de la ciutat s'han aplegat unes cinc mil persones en la manifestació unitària.
«Estem aquí perquè necessitem més recursos. Les ràtios cada cop són més elevades i volem un sou digne. Creiem que la vaga d'avui pot ser un punt d'inflexió», ha expressat el portaveu d'USTEC, sindicat majoritari, Noé Muñíz. Els sindicats sobretot apunten a la «manca de diàleg» del Departament d'Educació. «Necessitem poder negociar i no ens deixen. Espero que la consellera que estigui ara al càrrec vegi la quantitat de gent que som. No voler dialogar és un insult», va reblar Ricard Merçor, portaveu de Professors de Secundària.
La marxa va omplir la plaça Imperial Tàrraco i va pujar per la rambla Nova, en una imatge que feia molt que no es veia a la ciutat, per la quantitat de persones. Molts mestres anaven amb els seus fills i alumnes en pràctiques als centres també s'hi van sumar.
«Som un dels professors amb els salaris més baixos a tot l'estat espanyol. És el Departament que menys inverteix en Educació a tot el país. No donen cap solució. No pot ser!», protestava Paco Carbonell, de CCOO.
Gran guirigall
La manifestació va ser un gran guirigall de xiulets, diferents proclames i tambors. L'han convocat sis sindicats i els seus representants enarboraven diferents pancartes. La marxa ha arribat fins a la seu territorial del Departament d'Educació on han fet una asseguda. «No hi ha una defensa real del català a les aules. Està en retrocés. Hi ha d'haver més recursos per a la inclusió», ha dit Aida Montaner, de la Intersindical.