NETEJA
Tarragona actuarà en 81 punts crítics de la ciutat on els coloms generen brutícia i molèsties
El consistori habilita un servei amb visites domiciliàries per donar solucions a la ciutadania
L'Ajuntament de Tarragona actuarà en 81 punts crítics del centre de la ciutat on els coloms generen brutícia i molèsties als veïns. La intervenció comença aquesta setmana i durarà uns quinze dies, en els quals es col·locaran xarxes o elements per evitar que les aus s'hi posin, entre altres.
Durant el següent mes es comprovarà si la intervenció ha donat bon resultat i, si cal, s'ajustarà. La voluntat del consistori és, després, ampliar l'àmbit d'actuació a la resta de la ciutat. Paral·lelament, ha habilitat un servei d'atenció a la ciutadania amb visites domiciliàries per tal que els veïns puguin informar de llocs concrets on els coloms els generin molèsties i rebre assessorament tècnic per aplicar solucions.