Salut
Front comú al ple de Tarragona per exigir que el servei de trombectomia estigui actiu les 24 hores al Joan XXIII
Els grups municipals han aprovat per unanimitat les mocions defensades per ERC, ECP i Junts
Clam unànime a l’Ajuntament de Tarragona per reclamar que el servei de trombectomia de l’Hospital Joan XXIII estigui operatiu les 24 hores, els 365 dies de l’any. Ahir, el ple municipal va deixar de banda les discrepàncies habituals per fer front comú i reclamar al Govern de la Generalitat «un pla executiu amb recursos, calendari, formació acreditada i estabilització de plantilles» per poder ampliar un servei que és vital.
Actualment, aquest tractament només està obert de 8 a 20 h en dies laborables. A les nits i els caps de setmana, els pacients que el requereixen han de ser traslladats fins a Bellvitge. Això suposa un gran risc, ja que el temps que es triga a actuar és clau per evitar lesions cerebrals i seqüeles. Els 27 consellers que conformen el plenari van donar suport a la moció presentada per ERC i ECP, en nom de la Plataforma per la Sanitat Pública del Camp de Tarragona, i a la de Junts; les quals instaven a eliminar un «greuge territorial» que afecta directament la salut de la ciutadania de tota la demarcació.
Consens general
«Un ictus no entén d’horaris», va assenyalar el conseller no adscrit Javier Gómez, mentre que la consellera Elvira Vidal va indicar que aquestes mocions «impliquen posar-nos d’acord perquè la igualtat sanitària arribi a Tarragona». Per la seva banda, Jordi Collado (ECP) va defensar que salvar una vida no admet dubtes ni ajornaments, tot i que va advertir que el servei 24 hores no pot recaure sobre l’esquena dels professionals: «És imprescindible cuidar-los perquè el sistema funcioni». Hi coincidia Gemma Fusté (ERC), qui també remarcava que «la vida d’una persona de Tarragona val exactament el mateix que la de qualsevol d’altre punt del país».
«No pot ser que les possibilitats de recuperació d’un pacient depenguin del seu codi postal», va remarcar Jordi Sendra (JxCat), que va instar els grups a «pressionar junts» per revertir la situació. Maria Mercè Martorell (PP) també va donar suport a les mocions, però va retreure als darrers Governs de la Generalitat no haver prioritzat un servei que «hauria evitat morts i seqüeles». «La diferència entre viure amb dignitat o no, sovint són minuts», va dir el conseller de Salut, Mario Soler (PSC), qui va assegurar que el govern municipal té la voluntat de defensar els drets de tots els tarragonins i «l’estat del benestar».