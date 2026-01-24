Societat
Servei alternatiu mínim a Tarragona per la suspensió de Rodalies
Els passatgers busquen alternatives per tornar a casa o arribar al seu destí
La megafonia ha anunciat la suspensió del servei de Rodalies quan els que havien de ser els últims passatgers del dia eren a bord del tren de l'R16. Al baixar, no s'ha ofert servei alternatiu per carretera immediat, provocant que els usuaris haguessin de buscar altres opcions per arribar al seu destí o tornar a casa. Així, han hagut de buscar taxis o demanar a coneguts que els recollissin. No ha estat fins gairebé dues hores després que ha arribat un autobús per transportar als viatgers a Reus i Barcelona, sense més parades. A dos quarts de tres de la tarda, l'andana s'ha reobert per rebre un tren, també en direcció a Reus, que ha recollit els pocs passatgers que quedaven al vestíbul de l'estació, enmig d'un ambient d'indignació i malestar.
Molt pendents de les pantalles informatives on es mostraven els trens cancel·lats i dels avisos de la megafonia, els usuaris han seguit el transcurs de les afectacions a Rodalies a l'espera de saber si podien arribar al seu destí o bé calia que busquessin alternatives. A Tarragona, malgrat la cancel·lació de freqüències des del matí, els passatgers només han tingut un autobús que ha donat opció per arribar a Reus o a Barcelona. El bus no feia cap altra parada i ha arribat unes dues hores més tard de l'anunci de suspensió del servei de Rodalies.
Cap al migdia, a l'andana ha arribat un tren de la línia R16 que havia d'acabar el trajecte a Vilanova i la Geltrú, des d'on els usuaris havien de seguir el seu recorregut en servei alternatiu per carretera. Finalment però, tothom ha hagut de baixar dels vagons i desdir-se d'arribar en regional al seu destí. La poca informació proporcionada, sense informadors a l'andana, ha provocat el malestar dels viatgers. "Això és un caos i una vergonya. No fiquen mitjans de transport, llavors, no sé què passarà", ha assenyalat a l'ACN Antonio García, un dels afectats.
Les informacions contradictòries tampoc han ajudat a esvair dubtes a viatgers com en Josué Lidón, qui ha arribat a Tarragona des de Cambrils sense que l'avisessin de l'absència de servei alternatiu per carretera en aquesta estació. "Quan he comprat el bitllet m'han dit que el servei funcionava, però amb alguns retards", ha criticat. D'altres, com en Pedro Maldonado, s'ho han pres amb resignació. "Per seguretat dels passatgers, és el correcte", ha assegurat després de baixar de l'R15 que l'havia de portar fins a Barcelona.
Buscant alternatives al servei alternatiu
Davant d'aquest escenari, alguns viatgers han buscat les seves pròpies alternatives. És el cas del Joan Vilà, que anava a l'Ampolla i s'ha quedat a mig camí, a l'estació de Tarragona. Quan s'ha assabentat que no podia continuar el trajecte per tren, s'ha acostat als taxistes de la zona per saber quant li podria costar tornar a casa. "En un inici ens han dit que el viatge ens costaria 100 euros i després, un altre taxista ens ha dit 120 euros. Hem desistit i ens vindran a buscar", ha indicat.
Les plataformes de passatgers preparen mobilitzacions
Tot plegat ha despertat també la indignació de la plataforma Dignitat a les Vies, que ha denunciat la incertesa que "enrabia i entristeix" la gent que utilitza el servei de Rodalies. "Quanta gent marxarà avui i no sabrà com tornar? És un problema gravíssim", ha apuntat la seva portaveu, Anna Gómez.
Alhora, Gómez ha criticat la manca d'informadors a les andanes, així com el desconcert que aquesta situació ha provocat entre els usuaris. En aquest context, la plataforma ha anunciat que està preparant mobilitzacions per reclamar solucions a tots els actors implicats.