SOCIETAT
Tarragona es presenta a Fitur com a capital del turisme esportiu i dels grans esdeveniments
La ciutat exhibeix a Madrid el seu potencial esportiu, cultural i gastronòmic com a motor de desestacionalització turística
Tarragona ha aprofitat la seva presència a FITUR per reforçar la seva projecció com a destinació turística esportiva d’alt nivell, apostant per l’esport com un dels eixos clau de promoció internacional. La ciutat s’ha presentat a l’estand de Catalunya amb un relat que combina patrimoni, experiència organitzativa i grans esdeveniments per consolidar-se com un destí de referència durant tot l’any.
L’acte, que ha comptat amb la participació de tres esportistes molt destacats com l'exciclista professional Perico Delgado, l'atleta tarragonina Mireia López i l'exjugador de bàsquet gallec Fernando Romay, s’ha explicat als assistents com la ciutat de Tarragona és una ubicació òptima per al turisme esportiu, amb infraestructures de qualitat, natura i experiència en l'organització d'esdeveniments esportius en els darrers anys, sent ja un referent i amb la projecció d’enguany per acollir una de les sortides de El Gran Départ del Tour de France.
I és que la ciutat, des del Patronat Municipal de Turisme, treballa per aprofundir en la desestacionalització del turisme i l’especialització. La cultura, la història i el Patrimoni ja els tenim; en formem part; però des de l’Ajuntament ja fa temps que s’ha apostat fort també per la gastronomia i l’esport, altres elements característics d’una ciutat mediterrània que cal visitar.
A l’acte, presentat i moderat per la tècnica del Patronat de Turisme, Joana Conesa i el gerent del Patronat d’Esports, Ramon Cuadrat, s’ha destacat també que «parlar avui de Tarragona i d’esports és parlar d’una història que es remunta a més de 2.000 anys enrere». I avui en dia, és una ciutat preparada i amb bons resultats, amb una capacitat reconeguda a nivell estatal, amb el Premi Nacional d’Esports de 2024 com l’entitat local que més ha contribuït al foment de l’esport o amb xifres tan impactants com els més de 55 esdeveniments esportius l’any passat, que han reunit gairebé 40.000 esportistes i unes 70.000 persones acompanyants. Aquest fet ha generat un impacte econòmic superior als 13 milions d’euros per la ciutat.
Entre altres esdeveniments, Tarragona ha acollit el Campionat d’Espanya absolut d’atletisme, el Tarragona Premier Padel P1, els Campionats d’Espanya de tenis taula, la 46a Lliga Catalana ACB o la 37a Lliga Catalana Femenina de Bàsquet. Així com també el compromís amb l’esport familiar i de base, com el festival de waterpolo HaBaWaBa, les competicions infantils de karate o el Campionat de Catalunya de natació infantil.
La projecció per enguany no és menys ambiciosa. Tornarem a batre rècords, amb grans esdeveniments ja anunciats com el Campionat d’Espanya Absolut i les Copes del Rei i de la Reina de Tenis taula, la Copa de la Reina de la Lliga Femenina Endesa, el Campionat d’Europa de Triatló, la sortida de la segona etapa del Tour de França i la celebració dels Special Olympics.
Cuadrat ha confirmat que tot això és possible gràcies a unes instal·lacions esportives municipals de qualitat, posades al servei de les organitzacions i amb vocació de servei i professionalitat del personal tècnic municipal i la voluntat política per poder continuar creixent en aquest sentit i com a ciutat de referència en el món de l’esport.
Per cloure la presència de Tarragona a aquest gran aparador mundial i després d’assistir a diverses presentacions, reunions i convenis amb el grup Ciutats Patrimoni i Diputació de Tarragona, i amb la voluntat de ser també un destí on la gastronomia sigui un dels eixos principals dels visitants, la ciutat també formarà part aquesta tarda, junt amb altres ajuntaments, de la presentació de la campanya Guia Repsol i la Gala de Sols Repsol; que per primera vegada se celebrarà a Catalunya.
A la seva intervenció el gerent de promoció econòmica i Mercats, Dani Milà, destacarà poder participar de l’acte i manifesta que «Tarragona és una ciutat amb una identitat gastronòmica única, hereva d’un llegat que ve de molt lluny». I ha tancat que avui es presenta a FITUR «una de les accions que l’any passat vam anunciar per aquest 2026 i del que n’estem molt orgullosos, que és que Tarragona serà la seu de la Gala dels Sols Guia Repsol 2026, una de les cites més prestigioses del calendari gastronòmic estatal».