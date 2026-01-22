MOBILITAT
Renfe habilita tres busos des de Tarragona per connectar amb els municipis de l'entorn i amb València
Els primers vehicles han marxat amb pocs usuaris perquè el servei no s'ha anunciat
Renfe ha habilitat tres autobusos, dos d'ells llançadores, des de l'estació de Tarragona per donar resposta als usuaris en el segon dia sense servei ferroviari. El primer autocar, vinculat a l'R-16, farà parada a Cambrils, l'Hospitalet de l'Infant, l'Ametlla de Mar i l'Aldea, per tal de connectar amb els trens de mitjà distància a València.
Pel que fa als a les llançadores, un farà la ruta de Vila-seca, Salou-Portaventura i Reus, mentre que l'altre el recorregut d'Altafulla, Torredembarra i Sant Vicenç de Calders. Segons fonts de Renfe, han pujat tres passatgers al primer i dos més a les llançadores, els quals han sortit a les 11 d'aquest matí i a les 11.30. El servei no s'havia anunciat, fet que ha provocat que hi hagués poca demanda.
La previsió és que el transport alternatiu vagi circulant durant tota la jornada, sense cap horari concret. Les mateixes fonts expliquen que els ha costat molt trobar autobusos disponibles i que continuen buscant-ne per ampliar el servei.