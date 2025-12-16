Loteria
Tarragona es prepara pel 'Gordo' mentre reparteix els darrers dècims de l'any
La ciutat espera el sorteig de Nadal amb l’esperança que el gran premi caigui a casa per primera vegada
Tot i ser una de les poques capitals de província on el ‘Gordo’ de la Loteria de Nadal no ha caigut mai, Tarragona no perd l’esperança. Només fa falta veure les cues davant les administracions de la ciutat, on es reparteixen els darrers dècims de l’any abans que arribi el gran dia. Els primers, expliquen els venedors, es van vendre a l’estiu.
«El ‘boom’ comença al juliol, sobretot per part de les empreses, però evidentment els mesos més forts són novembre i desembre», apunta l’Anna Estévez, de l’administració número 12, a l’avinguda de Ramón y Cajal. «Cada any hi ha algú que ens ve a comprar un dècim el dia del sorteig, quan ja està en marxa», recorda mentre riu.
«Aquí els números que més ens demanen són els sets i els vuits. També és popular el del barri, que és el 3184 i fa dies que l’hem esgotat», detalla. «La gent és molt supersticiosa. Tenim molts clients que busquen el número tretze, per exemple. També triomfa molt el 1886, l’any de fundació del Nàstic, o el 43, que és ‘el de la casa’ i també agrada molt», comenta l’Anabel Martínez des de l’administració número 9, al carrer López Peláez.
Fa deu anys que treballa en aquest establiment i, com molts companys de professió, «ha vist de tot». «Ens arriben persones que ens demanen certs números perquè ho han somiat, han tingut una revelació», comenta Borja Vizcarro, que treballa a l’administració número 18, ubicada a l’avinguda de Roma.
«És una campanya bastant especial, perquè és l’única loteria que juga tothom, fins i tot gent que durant la resta de l’any no compra mai», diu. És el cas de Carlos Sánchez, que enguany, assegura, compra el dècim «per obligació». «Jo no agafo mai. No m’agraden les loteries, ni les apostes, ni els jocs d’atzar, però cada any li toca a un germà i enguany és el meu torn», explica. Ell no té supersticions, ni tampoc gaire esperança, però com molts altres, sí que ha pensat en què es gastaria els diners. «El típic, pagaria la hipoteca, faria un viatge amb els meus fills... Un creuer, potser», reflexiona.
Per a altres, en canvi, la Loteria de Nadal és una tradició preuada, igual que muntar l’arbre o intercanviar regals. «Sempre el comprava la meva mare, que ens va deixar fa dos anys, així que ara és responsabilitat meva», explica Javier Rodrigo, que ja acumula 25 dècims, comprats arreu del país. Malgrat els anys d’experiència, encara no ha tingut sort.
«Algun any van caure uns 100 euros, potser, poca cosa més. Recordaré tota la vida l’any que va tocar el ‘Gordo’ a Reus, perquè vaig tenir el número al davant», relata. Per a ell, la selecció dels números és més un homenatge que una superstició. «M’agrada jugar amb l’edat amb què va morir la meva mare o la seva data de naixement», apunta. «És clar que és poc probable, però es participa per il·lusió. També per formar part de l’experiència. Al final estem tots pendents del sorteig, tot i que es faci pesat», afegeix.
Estadística o destí?
A diferència d’en Javier, María José Cantos diposita tota la seva esperança en un únic dècim. «Si m’ha de tocar em tocarà i si no, no. Això no canviarà, independentment de quins o quants números compris», assegura. Una filosofia que segueix des de fa anys, i que no pensa canviar. «És una ximpleria, no perdré més diners», insisteix. Tampoc fantasieja sobre com gastaria els diners. «Ja ho pensaré si em toca, per què fer-me il·lusions?», pregunta.
Per què Tarragona encara no ha pogut celebrar el ‘Gordo’? En realitat aquesta no és l’única ciutat esperant el gran premi. Capitals com Àvila i Melilla comparteixen la mateixa sort. «La resposta és simple. Aquí es venen menys dècims que a altres llocs, llavors tenim menys probabilitats», opina Estévez. «Però jo crec que d’aquest any no passa», afegeix la venedora.
Quant gasten els tarragonins en Loteria de Nadal?
Un de cada tres tarragonins invertiria part del premi en un habitatge per a llogar-lo
Un 91,4% dels participants pagarien deutes, mentre que un 76,5% estalviaria els diners. Un 63,4% compraria un habitatge o milloraria el seu, i un 33,9% invertiria en habitatge per al lloguer. En l’àmbit personal i professional, un 47,1% reduiria la seva jornada laboral o deixaria temporalment la feina, mentre que un 38% aprofitaria el premi per emprendre o formar-se amb l’objectiu de canviar de professió. A més, un 13,9% es prendria un any sabàtic, mostrant una predisposició més alta al canvi vital que en altres províncies