Política
Tarragona fa història tancant el primer acord mitjantçant la mediació administrativa
L’Ajuntament resol un conflicte tributari sense imposició, apostant pel diàleg i l’acord.
L’Ajuntament de Tarragona ha assolit el primer acord mitjançant la mediació administrativa, un pas pioner que consolida la ciutat com a referent a l’Estat en l’ús d’aquesta eina per resoldre conflictes entre l’Administració i la ciutadania. L’acord es va signar el passat 27 de novembre, després de quatre reunions amb les parts afectades i els seus representants.
El conflicte abordat estava relacionat amb liquidacions tributàries corresponents a diferents exercicis, i s’ha resolt sense recórrer a vies contencioses ni a la imposició administrativa. Aquest és el primer resultat tangible de l’ordenança de mediació impulsada pel consistori, aprovada i posada en marxa aquesta primavera.
Tarragona es va convertir aleshores en la primera ciutat de l’Estat a impulsar la mediació com a eina específica en l’àmbit administratiu. La iniciativa neix de la necessitat de trobar fórmules alternatives per gestionar situacions en què no sempre hi ha un encaix clar entre l’interès general i els interessos particulars.
Des del consistori destaquen que la mediació permet abordar les discrepàncies des d’una perspectiva més equitativa i constructiva, evitant que els conflictes es resolguin únicament a través de la imposició, el càstig o el litigi judicial. L’objectiu és fomentar el diàleg, arribar a acords consensuats i avançar cap a una administració més propera, reparadora i orientada a la resolució pactada dels conflictes.