Urbanisme
L’Ajuntament de Tarragona diu que l’afectació de les obres de Parcel·les Iborra sobre l’escola serà de tres setmanes
El consistori hauria informat a l’Arrabassada que la màquinària pesant arribarà després de festes
L’Ajuntament de Tarragona es va reunir ahir amb la direcció de l’Escola Arrabassada i l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) per informar sobre les mesures correctores adoptades pel consistori per reduir les molèsties que puguin ocasionar les obres d’urbanització de Parcel·les Iborra. El conseller d’Urbanisme, Nacho García Latorre, i els tècnics municipals van assegurar que l’afectació directa dels treballs sobre el centre educatiu serà només de tres setmanes.
Cal recordar que la intervenció projectada l’entorn de l’Ermita de la Salut s’iniciarà justa tocar de l’escola amb la construcció d’un vial que connectarà aquell sector amb el carrer Mercè Rodoreda. Durant les darreres setmanes, els pares i mares del centre han denunciat que els treballs ocasionaran nivells molt elevats de soroll, vibracions i pols a dos metres del pati i les aules d’educació infantil.
Representants de l’Institut Municipal d’Educació de Tarragona (IMET) i dels Serveis Territorials d’Educació de la Generalitat de Catalunya també van estar presents en la reunió d’ahir, la qual va deixar insatisfetes les famílies de l'escola. «Ens van explicar les mesures correctives que ha pres l’Ajuntament, però en cap moment ens han pogut assegurar que no perjudicarà la salut física i emocional dels nens», detalla el president de l’AFA, Sergi Albarrán.
Per a ells, el canvi de maquinària és insuficient, ja que la fresadora que llimarà els set metres de profunditat de roca calcària continua sent una màquina de gran tonatge que generarà soroll i vibracions. En aquest sentit, les famílies remarquen que les afectacions durarien tres setmanes, com preveu l’Ajuntament, «només en el millor dels casos». «Ho veiem complicat», diu Albarrán, qui apunta que «hi pot haver qualsevol problema que endarrereixi els treballs». Durant la trobada, els tècnics del consistori haurien informat que aquesta setmana s’iniciaran els treballs previs a la construcció del nou vial i no serà fins després de festes quan arribarà la maquinària pesant, just quan es reprenen les classes.
Les famílies temen que s'allarguin més del que preveu el consistori
Assumir el sobrecost
El passat dissabte, l’AFA i l’Associació Administrativa de Cooperació Ermita de la Salut es van reunir amb la voluntat de trobar solucions consensuades. Els veïns entenen les reclamacions de les famílies —i viceversa—, però no volen assumir la sanció que comportaria endarrerir les obres fins a l’estiu com demanen els pares i mares dels alumnes. Segons fonts consultades, suposaria un sobrecost d’un 10% —la inversió prevista inicialment és de 3,9 MEUR—, el mateix que han hagut de pagar els propietaris pel canvi de maquinària. El portaveu d’ECP, Jordi Collado, va mediar en la trobada de dissabte entre ambdues parts: «Tenim clar que les obres no les ha de patir la canalla i que els costos d’endarreriment no poden recaure sobre els veïns. L’Ajuntament ha d’assumir el retard i el sobrecost que calgui per protegir els infants».