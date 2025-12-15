Trobar una tapa diferent de claveguera a Tarragona et pot portar a Londres amb Stranger Things

Societat
Busca la tapa de claveguera de ‘Stranger Things’ a Barcelona i Tarragona i guanya entrades pel musical a Londres
Aquests dies, qui camini pels carrers de Barcelona o Tarragona pot creuar-se amb una sorpresa sota els seus peus: una tapa de claveguera amb gravats inspirats en escenes icòniques de Stranger Things. Es tracta d’una acció promocional impulsada per Netflix i Movistar per donar visibilitat a la cinquena temporada de la sèrie.
En total, s’han canviat una quarantena de tapes de metall per tot l’Estat, cinc de les quals a Catalunya: quatre a Barcelona i una a Tarragona. Les tapes són rodones i aparentment normals, però els detalls del relleu les fan úniques i reconeixibles pels fans de la sèrie.
Els participants que trobin una de les tapes han de fer-ne una foto o un vídeo i penjar-lo a les xarxes socials abans del divendres 19 de desembre. Els afortunats podran entrar en el sorteig per guanyar entrades per veure el musical de Stranger Things a Londres, una experiència exclusiva pels fans més incondicionals.
Aquesta iniciativa s’emmarca dins de les campanyes creatives de promoció de la sèrie, que acostumen a combinar elements urbans amb reptes i premis per a la comunitat de seguidors.