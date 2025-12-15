Cultura
L’SCAN Tarragona tanca la 12a edició amb més de 15.000 visitants
El festival internacional consolida el seu èxit amb més de 35 activitats i un centenar d’artistes participants.
La dotzena edició del Festival Internacional de Fotografia SCAN Tarragona s’ha clausurat amb un balanç molt positiu, consolidant-se com una de les cites de referència de la fotografia contemporània a Catalunya i a l’Estat. Amb més de 15.000 visitants i una programació de més de 35 activitats, el festival ha omplert la ciutat d’imatges, reflexió i creació durant dos mesos.
Sota el lema AQUA, l’SCAN 2025 ha situat al centre del debat la importància i la fragilitat de l’aigua i del Mediterrani, explorant-ne les dimensions culturals, ecològiques i humanes a través d’exposicions, tallers i projectes participatius. Segons el director del festival, Jesús Vilamajó, “aquesta edició ha deixat palès que la ciutadania té ganes de fotografia”, destacant l’alta participació en les activitats formatives i comunitàries.
El festival ha reforçat la seva voluntat de proximitat amb la ciutadania a través de tallers i projectes impulsats en col·laboració amb biblioteques, centres cívics, escoles d’art i entitats locals, així com iniciatives de creació col·lectiva com Photo Km0 o les Rutes SCAN, que culminen en una exposició visitable fins al gener de 2026.
L’SCAN també ha ampliat el seu abast territorial amb activitats a Reus i Els Pallaresos i ha consolidat projectes clau com Photobooks SCAN, el pòdcast Òcul o la Residència de Creació i Investigació L’Arxiu, que enguany ha tingut un notable impacte mediàtic amb el projecte de Mer Hausmann.
El Moll de Costa del Port de Tarragona ha tornat a ser l’epicentre del festival amb les principals exposicions, així com la trobada professional FULL CONTACT, que ha recuperat el seu premi i projecta ja la producció artística de l’SCAN 2026.