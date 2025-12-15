Circ
El Cirque du Soleil inicia dijous la gira europea de l'espectacle 'Ovo' a Tarragona
El xou transporta l'espectador al món dels insectes i s'ha renovat amb nous números
La Tarraco Arena de Tarragona acollirà des de dijous i fins diumenge l'inici de la gira europea de l'espectacle Ovo del Cirque du Soleil. Els assistents s'endinsaran en el món dels insectes de la mà de 53 artistes que es complementen amb música en directe. Ovo -que significa ou en portuguès- està inspirat amb els colors i la natura del Brasil. Va estrenar-se el 2009 però en l'últim any s'ha renovat amb nous números.
En les darreres dues setmanes la companyia canadenca ha estat ultimant els preparatius i assajant a Tarragona, amb un ampli desplegament de mitjans format per un centenar de treballadors de 25 nacionalitats que s'aniran traslladant pel continent juntament amb tota l'escenografia en 21 camions.
La companyia canadenca ja ho té tot a punt per a l'inici d'una gira que durarà més d'un any i que els portarà a Portugal, Anglaterra, França, Itàlia, Eslovènia o Romania, entre altres països. A Tarragona hi faran sis sessions en quatre dies, amb doble funció dissabte i diumenge. Les darreres hores estan servint per afinar les acrobàcies i el muntatge.
«És com un poble ambulant; cada setmana som en una ciutat o país diferent, així que sempre ho hem de dur tot a sobre», ha explicat Janie Mallet, publicista d'Ovo. Això els obliga no només a muntar l'escenari sinó a transportar tot el material i vestuari, complementat amb tot el que cal per tenir-ne cura. Per aquesta raó a cada ciutat contracten un centenar de persones per fer aquestes tasques. Mallet ha detallat que el desmuntatge i carregament als camions el fan en tres hores.
A banda, cada element de l'espectacle té la seva pròpia idiosincràsia. Així, a tall d'exemple, cinc persones s'encarreguen diàriament de revisar tots els vestits que han estat fets a mida al Canadà per a cadascun dels artistes. «Els inspeccionen, renten i fan les reparacions que calguin per tal que sempre llueixin perfectes. Els vestits han de ser bonics però a la vegada també funcionals perquè els artistes puguin fer les seves acrobàcies i impressionar els espectadors», ha afegit Mallet. A més, per fer la bugada transporten fins a sis rentadores i tres assecadores.
Per als artistes poder formar part del Cirque du Soleil suposa un repte per l'elevat nivell d'exigència. «Em van convidar a entrenar però mai m'hauria imaginat que seria possible poder-hi entrar», ha manifestat Lola Pintos, gimnasta argentina de 23 anys que en porta un i mig a la companyia. En el seu cas va haver de fer una formació de tres mesos per tal d'endinsar-se en la vessant artística dels espectacles. «És molt diferent ser esportista de ser artista», ha comentat. Durant aquest temps va haver d'aprendre dansa i teatre. «També he après l'anglès, que em costava molt, i he pogut conèixer noves cultures i viatjar per tot el món. Fins ara mai havia estat a Europa i per mi era impensable», ha comentat.
El seu personatge a Ovo és el d'un escarabat volador. Pintos forma part d'una disciplina grupal amb una tasca similar a la dels trapezistes. «Els nois estan en una plataforma alta i a les noies ens llancen d'un costat a l'altre, a sis metres de distància», ha detallat. A banda, també fa d'abella que anima els espectadors. «Gaudeixo molt fent el xou perquè veus a tothom veient-ho amb molta emoció. Hi ha molts insectes, molt color i molta energia i alegria», ha valorat.
La nova versió de l'espectacle es va estar cuinant durant dos mesos. Un procés que es va fer principalment a Mèxic. Pintos ha concretat que el seu paper és «més simple» i va poder-ho fer en menys temps però que en alguns casos els artistes van a la seu central de la companyia, a Montreal (Canadà) a fer preparacions més llargues per aprendre les coreografies.