Educació
El 40% de l’alumnat tarragoní de l’educació obligatòria estudia en una escola cristiana
La presència de les comunitats que van fundar els centres ha anat desapareixent a Tarragona
El 40% de l’alumnat de l’educació obligatòria a Tarragona estudia en escoles cristianes concertades, uns 7.500 estudiants. La ciutat és una de les que registra una proporció més elevada arreu de Catalunya.
Des de fa 340 anys, amb la creació de la primera d’aquestes escoles, ha estat un actor educatiu «de primer ordre» a la ciutat i ho continua sent. «La major part d’aquestes escoles van ser fundades per congregacions religioses femenines o masculines que tenien com a finalitat donar una educació vinculada al fet evangèlic, preferentment a nens i nenes de famílies humils», explica Rafael Muñoz, delegat diocesà per a l’educació de l’Arquebisbat de Tarragona.
El primer va ser el Col·legi Sant Domènec de Guzmán, fundat per les germanes dominiques el 1684. Després va arribar el Col·legi Lestonnac-L’Ensenyança, el 1698, impulsat per la Companyia de Maria. «Totes elles comptaven amb professorat que havien dedicat la seva vida a la formació de l’alumnat des de la seva vocació eclesial, com a religioses, religiosos o preveres», indica Muñoz. Al segle XIX es van obrir tres nous col·legis. El Mare de Déu del Carme, el Santa Teresa de Jesús i el Vedruna Sagrat Cor. «Amb el pas dels anys, moltes d’aquestes escoles, van veure com la presència de les comunitats que van fundar els centres anaven desapareixent, a mesura que anaven minvant les vocacions religioses. Calia reinventar-se i la majoria ho va fer amb la creació-transformació de fundacions pròpies, que sense renunciar al carisma fundacional, adaptaven els seus projectes educatius per oferir-los, renovats, a una nova societat més plural on cal educar en entorns interreligiosos i interculturals», exposa Muñoz.
Marxa de religioses
Al segle XX, ja es van fundar les escoles més recents. Va ser el cas del Col·legi la Salle, El Carme, el Sant Pau Apòstol, la Salle Torreforta i el Joan XXIII. La marxa de les religioses de la Companyia de Maria del Lestonnac va despertar la curiositat de molts tarragonins, però el fet és que ja fa anys que són poquíssimes les religioses que encara tenen incidència docent en les seves escoles. «En el millor dels casos, allà on hi ha comunitat, presten un servei d’acompanyament moral amb el seu exemple carismàtic», diu Muñoz. L’Escola del Carme, Dominiques i Teresianes són les úniques que tenen alguna religiosa encara en l’equip de direcció.
Així tot, l’escola cristina concertada afronta importants reptes de futur. «En els darrers anys, el nombre d’alumnes amb necessitats educatives de caràcter socioeconòmic escolaritzats en aquests centres ha experimentat un creixement molt significatiu. En només set anys, s’han quintuplicat. En el conjunt de Catalunya s’ha passat de 10.873 alumnes el curs 2017-2018 a més de 57.000 el curs 2024-2025», argumenta Muñoz.
Aquesta situació té un impacte directe en l’economia dels centres i des de l’Arquebisbat s’apunta a la Conselleria d’Educació per a solucionar el problema. «Resulta difícil exigir a les escoles concertades que assumeixin en solitari una responsabilitat que hauria de recaure sobre el conjunt del sistema educatiu sostingut amb fons públics», denuncia el delegat diocesà. Una situació que aixeca polsegura dins la comunitat educativa.