Solidari
Més de 500 participants i 3.515 euros recaptats a la 14a Cursa i Caminada per La Marató a Tarragona
Els beneficis es destinaran a la prevenció, la detecció i l'impuls de la recerca sobre el càncer
Aquest diumenge s’ha celebrat la catorzena edició de Cursa i caminada per La Marató de 3Cat a Tarragona, amb mig miler d’assistents i 3.515€ recaptats per a la prevenció, la detecció precoç i l’impuls de la recerca sobre el càncer. El tret de sortida s’ha donat a les 9.30 hores des de davant de la Torre rellotge del Port de Tarragona, amb dues proves atlètiques de 5 i 10 quilòmetres pel passeig de l’Escullera, la platja del Miracle.
Paral·lelament, també s’ha celebrat una caminada de 5 quilòmetres pel mateix circuit amb l’objectiu d’implicar tothom que volgués fer una activitat saludable i col·laborar alhora amb una bona causa.
En la cursa de 5 quilòmetres, els primers atletes en creuar la meta han estat en Sergi Gabarró (16’29”, Athletic Track Tarragona), Noé Rodríguez (16’54”) i Julio León (17’04”), mentre que en dones han sigut la Marta Pardillos (19’35”, CN Tàrraco), Perí Romà (19’44”, CN Tàrraco) i M. José Barrios (22’49”, Athletic Track Tarragona).
Pel que fa als 10 quilòmetres, el triomfador ha estat en Gerard Mangrané (34’01”, Circuit d’Alcarràs), seguit de l’Aitor Novillo (34’44”, Salou Triatló Costa Daurada) i Javier Jaimes (36’04”, Athletic Track Tarragona). I el podi femení ha estat Anahi Herrera (42’14”,Activa’t), Gala Gómez (42’38”, Athletic Track Tarragona) i Blanca Sanromà (44’07”, Prat Triatló 1994).
En aquests 14 anys de la Cursa i caminada per ‘La Marató’, organitzada pel club Athletic Track Tarragona i l’empresa d’esdeveniments esportius Athletic Events, s’han recaptat més de 60.000 euros gràcies a les milers de persones que hi han participat i al suport d’institucions i empreses com la Diputació de Tarragona, BASF i Carbonell Figueras, i la col·laboració de l’Ajuntament, el Port de Tarragona i el Centre d’Atenció Primària de l’Alt Camp, entre d’altres.