Seguretat
L’Ajuntament i la Generalitat signen el conveni de la futura comissaria mixta de Battestini
La nova comissaria de proximitat s’ubicarà a la planta baixa de l’Estació d’Autobusos
L’Ajuntament de Tarragona i el Departament d’Interior i Seguretat Pública de la Generalitat de Catalunya han signat el conveni patrimonial per a la creació de la comissaria de policia de proximitat d’ús compartit entre la Guàrdia Urbana de Tarragona i Mossos d’Esquadra (CME) a Battestini.
L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, assegura que «aquest conveni és un pas importantíssim perquè aquest nou equipament serà fonamental per oferir un servei de seguretat més proper a la ciutadania, ens permetrà recollir denúncies i es convertirà en punt de referència de les patrulles a peu al centre de la ciutat».
En aquest sentit, afegeix que aquesta comissaria de proximitat «és una aposta clara per la convivència i la seguretat. La col·laboració entre la Guàrdia Urbana i CME reforçarà l’eficiència del servei i permetrà oferir una resposta àgil i coordinada a les necessitats de Tarragona».
La nova comissaria s’ubicarà a la planta baixa de l’Estació d’Autobusos, en una superfície de 812,75m² de titularitat municipal. El conveni patrimonial entre les dues administracions estableix les fórmules de coordinació tècnica i jurídica necessàries per a la gestió d’aquest espai compartit.
Per altra banda, l’Ajuntament insta al Departament d’Interior a retornar la planta baixa del carrer Doctor Mallafré 7, on actualment hi ha l’OAC de Mossos d’Esquadra, un cop la nova comissaria de Battestini ja estigui operativa.