Equipaments
Les obres del Teatre Metropol s'allargaran 5 mesos més per «problemes estructurals sobrevinguts»
L’Ajuntament adquirirà aquest 2026 els baixos i el primer pis de l’edifici número 8 del carrer Méndez Núñez
Les obres del Teatre Metropol de Tarragona s’allargaran durant cinc mesos per tal de solucionar problemes estructurals sobrevinguts. Durant la visita que s'ha fet aquest matí a l'equipament, també han confirmat que l'Ajuntament incorporarà un nou espai del carrer Méndez Núñez al projecte Metropol.
La consellera de Cultura, Sandra Ramos, ha detallat que «estem tramitant una actuació d’urgència consistent en solucionar els problemes estructurals. Es tracta d’un procés complex i viu que cal posar en valor. Ara la prioritat és aquesta actuació d’urgència, necessària per preservar la integritat de l’equipament declarat BCIN».
Un cop realitzada l’actuació d’urgència, les obres previstes s’ampliaran durant 5 mesos per tal de continuar amb els treballs de substitució de finestrals, fusteria i la millora de la rampa d’accés al pati i façana. L'import total de les actuacions incloses les intervencions d'urgència ascendeixen a 1 milió d'euros.
L’obra de rehabilitació del Metropol ha estat escollida per rebre el finançament del 2% cultural per part de l’Estat que permetran sumar 500.000 € al gran projecte d’aquest teatre.
Nou espai
L’Ajuntament de Tarragona adquirirà aquest 2026 els baixos i el primer pis de l’edifici número 8 del carrer Méndez Núñez per incorporar-lo al Pla director del projecte Jujol.
Segons ha explicat l’alcalde, Rubén Viñuales, «d’aquesta manera el projecte guanya nous espais complementant els usos d’aquest equipament cultural i potenciant així aquest complex d’alt nivell tant cultural, com patrimonial com turístic a la ciutat». «El Metropol deixarà de ser només un teatre per esdevenir un gran centre cultural al cor de la ciutat», ha dit Viñuales.
Amb aquesta incorporació, el projecte Jujol guanya 400 m2 destinats a nous usos complementaris a l’espai escènic, com poden ser un centre d’interpretació de l’obra de Jujol, un restaurant i una botiga.
A més, l’adquisició d’aquest espai per Méndez Núñez també suposa afegir un nou accés a l’equipament, directe des del carrer Méndez Núñez al jardí i al teatre a peu pla, guanyant en accessibilitat i en una nova sortida d’emergència millorant així el pla funcional del teatre. Aquest nou accés polivalent permetrà també donar una funcionalitat autònoma a les diferents peces del complex cultural, sense haver d’estar necessàriament obert l’espai escènic.