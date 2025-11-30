Protesta
Uns 700 autònoms surten al carrer a Tarragona per reclamar una pressió fiscal «justa» i millores laborals
La plataforma Dignitat pels Autònoms denuncia la precarietat laboral en una marxa pacífica
Unes 700 persones, segons fonts de la Guàrdia Urbana de Tarragona, han sortit al carrer aquest diumenge per reclamar una pressió fiscal «justa» i millores laborals per al col·lectiu dels autònoms.
Durant la manifestació, convocada en diverses ciutats de l'estat espanyol, s'han llençat consignes contra la precarietat laboral i a favor de la reducció de la burocràcia que els afecta.
Entre altres mesures, el portaveu territorial de la plataforma Dignitat pels Autònoms, Xavier Pallarès, ha proposat establir quotes segons facturació.
En la marxa pacífica s'han pogut veure nombrosos guants vermells i samarretes negres, dos elements que l'organització ha proposat per il·lustrar el que consideren una «sagnia» i un «moment de dol» per al col·lectiu.