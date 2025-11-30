Patrimoni
Tarragona celebra la cloenda del Tarraco25 amb el Premi Tàrraco i un espectacle sobre la identitat
La cloenda al Camp de Mart premia Ingeniería Romana i celebra un any de participació ciutadana al voltant del patrimoni
Ahir a la tarda es va celebrar l’acte de cloenda de l’any Tarraco25 al Teatre Auditori del Camp de Mart, com a escenari més institucional de tot el que s’ha estat duent a terme als jardins i a l’entorn, a les muralles i a l’amfiteatre, entre d’altres. Com no podia ser d’una altra manera, la ciutat es va bolcar aquest cap de setmana i durant tot l’any amb la celebració del 25è aniversari de la declaració del conjunt arqueològic de Tàrraco com a Patrimoni Mundial per la UNESCO.
A l’acte es va fer entrega, d’una banda, del Premi Tàrraco a la defensa i promoció del patrimoni a l’equip creador de la sèrie documental Ingeniería romana (Digivisión) i, personalment, a José Antonio Muñiz. El públic també va poder gaudir de l’espectacle Soc part de tu, de Marc Chornet, una reflexió poètica que explica el sentiment de pertinença de tarragonins i tarragonines a la ciutat a través de la història feta vestigi.
En els parlaments, l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, va destacar que amb aquest any de celebració hem après a estimar-nos més la nostra ciutat i a entendre que «Tarragona és casa nostra, i cuidar Tàrraco és cuidar-nos a nosaltres mateixos». Viñuales va manifestar, satisfet, que comprovar «que quan protegim aquest patrimoni, no només honorem la nostra història, sinó que construïm identitat, autoestima i futur» i que «el vam fer més nostre que mai»; i va confirmar que aquest «és un bé per a la nostra ciutat i per a les generacions que vindran».
Tant l’alcalde com el conseller de Patrimoni van coincidir que aquest 2025 ha estat també el del canvi en la concepció del patrimoni de Tàrraco, amb l’anunci de la creació d’un consorci de gestió que ha de millorar el manteniment, la conservació i les inversions als nostres monuments, però també el relat d’explicació de la ciutat. I van agrair el suport de la resta d’administracions, dels municipis que conformen el conjunt patrimoni mundial; però també de les persones i dels tècnics que treballen dia a dia a favor del patrimoni i també dels tarragonins i tarragonines que l’estimen.
En definitiva, va afegir el conseller García, «en aquest any de celebració i commemoració, hem aconseguit que els tarragonins i tarragonines gaudeixin del seu patrimoni, el redescobreixin, ballin amb la música i s’emocionin amb la dansa», i va concloure que «ho han fet sota una volta romana o a l’arena de l’amfiteatre, però tot amb el rigor històric i la senya d’identitat que sempre ha tingut la ciutat a l’hora d’explicar la seva història».
Un Premi a la divulgació
El Premi Tàrraco és un reconeixement a aquelles accions que contribueixen a la conservació, preservació i/o difusió del patrimoni de la ciutat. Ahir a la tarda es va atorgar al programa de televisió Ingeniería Romana, que sorgeix del projecte de l’empresa Digivisión de José Antonio Muñiz. En la glossa, el conseller va destacar que el d’ahir «és més que un reconeixement individual; simbolitza la importància de projectes que apropen la història i la cultura a la comunitat, celebrant el llegat de Tàrraco i la capacitat de la ciutat per ser protagonista a la pantalla».
Digivisión ha posat a disposició de la ciutat tots els continguts generats, creant una oportunitat única d’explicar el nostre patrimoni mundial. Ara els seus continguts sobre el Fòrum Provincial es poden veure a les pantalles de la Torre Romana de l’Antiga Audiència, o els del Circ Romà, que es poden veure a la pantalla de la Volta Llarga.
L’espectacle on el patrimoni és de tots
Soc part de tu és un espectacle creat expressament per a l’acte institucional que tancava un any sencer de celebració del 25è aniversari de la inclusió del conjunt arqueològic de Tàrraco a la llista del patrimoni mundial de la UNESCO. Dirigit per Marc Chornet i interpretat per Projecte Ingenu, aquest espectacle volia reflectir el sentiment que impregna tots els tarragonins i tarragonines que, més enllà d’allò que som individualment, vivim intrínsecament sabent que formem part d’alguna cosa més, d’una part molt important de la història.
Això s’expressava amb una proposta pluridisciplinària, amb música, dansa, cant i vídeo, on la protagonista —una noia de 25 anys, curiosament— volia ser fotògrafa per, d’alguna manera, captar l’essència de les coses. I ho feia mentre passejava per la ciutat i rebia la visita de diversos personatges que la portaven a una nova escena, que als ulls d’aquesta fotògrafa jove esdevenia quasi màgica. A partir d’aquest mosaic de personatges, la protagonista s’adonava que allò més transcendent del patrimoni és la manera com l’habitem i com hi convivim.
Diumenge matí festiu
Aquest matí la festa ha continuat amb una jornada de portes obertes als recintes museístics i una plantada única del Seguici a l’entorn del passeig arqueològic. Als jardins del Camp de Mart s’han repetit les activitats familiars d’ahir a la tarda i tot plegat ha clos amb un vermut musical a càrrec de la Banda Unió Musical de Tarragona (BUMT)